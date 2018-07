Il Parco di Portofino in Festa

Portofino 4 Nature lancia la terza edizione del "Parco in Festa": tre giorni di eventi ed attività (dal 14 al 16 settembre 2018) per conoscere il Parco di Portofino e le sue realtà. Ci saranno escursioni a piedi e in kayak, sessioni di yoga, laboratori per i più piccoli, degustazioni dei prodotti del Parco e molto altro.

Programma:

VENERDI' 14 SETTEMBRE

1) La storica mulattiera per il Santuario di Montallegro a cura di Labter Parco di Portofino (h.9:00 partenza dal Castello, fine h.13:00). Trekking guidato di livello impegnativo lungo uno dei percorsi più belli e panoramici.

Attività gratuita - Prenotazione obbligatoria a: labter@parcoportofino.it - Tel +39 3480182556 oppure +39 3480182557

--------------

2) Easy mountain bike tour sul Monte di Portofino a cura di Portofino Bike(dalle h. 15:00, appuntamento in Via Dogali 63, Santa Margherita Ligure)

Un piacevole e facile giro in mountain bike nel Parco per ragazzi e adulti. Incontro con la guida a Santa Margherita e breve trasferimento con lo shuttle. A Portofino Kulm saranno consegnate le biciclette e i caschi per iniziare una piacevole pedalata lungo i sentieri del Monte. Noleggio bici e casco non inclusi.

Attività gratuita - Prenotazione obbligatoria a: info@portofinobike.com - Tel. +39 3296723405

--------------

3) Escursione in kayak a Cala dell’Oro a cura di Outdoor Portofino(partenza dalla spiaggia di Camogli h. 9:30)

Cala dell'Oro è riserva integrale, il cui accesso è solitamente interdetto al pubblico. All'interno del progetto RELIFE per la reintroduzione della Patella ferruginea nell'Area Marina Protetta di Portofino, sarete guidati in maniera totalmente sostenibile ad assistere al reinserimento di questa specie. Sarà quindi possibile accedere eccezionalmente alla zona A di riserva integrale dell'AMP in un'attività di sorveglianza e monitoraggio. L’escursione è adatta anche ai principianti che hanno qualche esperienza basilare in kayak.

Attività a pagamento - Prenotazione obbligatoria a: info@outdoorportofino.com – Tel. +39 3343290804

--------------

4) Snorkeling itinerante nell’area marina protetta a cura di Outdoor Portofino e Ziguele (h. 11:00, partenza dall'imbarco traghetti del porto di Santa Margherita Ligure)

Outdoor Portofino e Le Ziguele vi guidano alla scoperta dei fondali dell'are marina protetta e le specie che lo abitano. Un'escursione in barca per raggiungere vari punti del promontorio dove tuffarsi con maschera, boccaglio e pinne e ammirare le meraviglie dei nostri mari.

Attività a pagamento. Prenotazione obbligatoria a: info@outdoorportofino.com – Tel. +39 3343290804 Oppure a info@ziguele.it - Tel. +39 335 7259754 oppure +39 3772900068

SABATO 15 SETTEMBRE

5)A spasso con l’asino a cura di Donkey's Home (h. 9:00, partenza dalla Cappelletta della Neve, Nozarego, Santa Margherita L.)

Un’intera giornata di giochi e passeggiate con i nostri amici dalle orecchie lunghe: è possibile salirci sopra o condurli per bellissime camminate nel Parco, per percorsi e prove di "guida asinina", ma soprattutto... coccolarli tutto il giorno!

Attività gratuita - Prenotazione obbligatoria a info@donkeyshome.it oppure +39 347 0836713

--------------

6) Yoga al Mulino del Gassetta a cura di La Portofinese (h. 11:00-12:00, Il Mulino del Gassetta)

Lezione di yoga rilassante e rigenerante per mente, corpo e anima immersi nella natura del Parco presso il Mulino del Gassetta. Questa disciplina ha molti effetti positivi sulla nostra salute ed è un ottimo rimedio per sconfiggere lo stress. L’obiettivo principale dello Yoga è infatti quello di aiutarci a essere felici e a raggiungere il benessere fisico ed emotivo.

Attività gratuita - Prenotazione obbligatoria a: info@laportofinese.it – Tel. +39 3338094455

--------------

7) Urban training nel Parco a cura di Labter Parco di Portofino (h. 17:00-18:00, partenza da Portofino Vetta). Una lezione itinerante e dinamica di fitness all’aperto. Da non perdere!

Attività a pagamento. Prenotazione obbligatoria a: labter@parcoportofino.it – 348/0182556 oppure 348/0182557

--------------

8) Laboratori per bambini a cura di Ziguele (h. 11:30 e h. 15:00, Anfiteatro Bindi, Santa Margherita L.)

1 - "Rifiuto a chi?" imparare il concetto di comportamento ecosostenibile, capire che con le nostre scelte anche pic-cole possiamo portare un cambiamento, capire le conseguenze dell’inquinamento sull’ambiente, scoprire che ai rifiuti si può dare nuova vita.

2 - “Fantastimare: biodiversità di casa nostra” Il mondo sommerso è vasto e pieno di vita … l’avreste mai detto? Qual-cuno pensa che in mare ci siano solo pesci, ma con questo laboratorio scopriremo che non è così!

Attività gratuita. Per info e prenotazioni: info@ziguele.it +39 335 7259754 Tel +39 377 2900068

--------------

9) Il Sentiero dei Tubi con pranzo all’Agririfugio Molini a cura di Labter Parco di Portofino (h. 9.00, appuntamento davanti alla chiesa di San rocco di Camogli)

Il Sentiero dei Tubi è il percorso forse più spettacolare ma anche il più impegnativo del Parco di Portofino e si sviluppa lungo l’antico tracciato dell’acquedotto (fine ‘800) che riforniva d’acqua la cittadina di Camogli. Il sentiero – la cui percorrenza richiede una certa pratica e una buona forma fisica – è accessibile solo se accompagnati dalle guide del Parco di Portofino. Il tracciato altamente spettacolare e suggestivo tra tunnel, scalette e passaggi a strapiombo.

Attività gratuita con pranzo a pagamento. Attività a numero chiuso, fino ad esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria a: labter@parcoportofino.it – 348/0182556 oppure 348/0182557

--------------

10) Escursione guidata in mountain bike lungo i percorsi del Parco di Portofino a cura di Portofino Bike.

Alla scoperta dei percorsi ciclabili sul Monte di Portofino tra scorci panoramici inattesi, natura rigogliosa e antiche mulattiere.

Attività a pagamento con possibilità di noleggio attrezzature. Prenotazione obbligatoria: info@portofinobike.com – Tel. +39 3296723405

--------------

11) Pranzo al Mulino del Gassetta a cura di La Portofinese.

Pranzo a base di verdure dell’orto, trofie al pesto, e degustazione della birra artigianale La Portofinese e per finire, un delizioso assaggio delle pasticcerie della casa presso l'antico Mulino del Gassetta situato nella Valle dei Mulini che ha ripreso vita come punto ristoro e che segue la filosofia del "mangiare bene e sano" gustando piatti tipici e saporite ricette preparate con prodotti stagionali del territorio.

Attività a pagamento - Prenotazione obbligatoria a: info@laportofinese.it oppure +39 3338094455

--------------

12) Laboratorio del miele con lezione di didattica e degustazione a cura di La Portofinese (h. 15:00, presso il Mulino del Gassetta)

Un interessante viaggio nel misterioso mondo delle api, ricco di curiosità e storie da scoprire. Si potranno vedere le api al lavoro molto da vicino e toccare con mano tutti gli strumenti per la produzione del miele e per finire una dolcissima degustazione.

Attività a pagamento per bambini e adulti - Prenotazione obbligatoria a: info@laportofinese.it oppure Tel. +39 3338094455

DOMENICA 16 SETTEMBRE

13) Orienteering nel Parco di Portofino a cura di Outdoor Portofino (h. 10:30, partenza da Outdoor Portofino, Via Duca degli Abruzzi 62, località Niasca, Portofino)

Scoprire il parco naturale di Portofino in un modo unico e divertente! L'orienteering è una disciplina sportiva che consiste nell'effettuare un percorso predefinito caratterizzato da punti di controllo con l'ausilio di una cartina topografica che contiene particolari del luogo da percorrere. Sarà strategia di ogni individuo e/o squadra scegliere il percorso per arrivare ai punti di controllo. Vince chi totalizza il più alto punteggio.

Attività a pagamento - Prenotazione obbligatoria a: info@outdoorportofino.com – Tel. +39 3343290804

--------------

14) Whale Watching con partenza da Camogli a cura di Golfo Paradiso snc (h. 11.45-18.00)

Un’esperienza unica in mare aperto alla ricerca di delfini e balene nel loro habitat naturale nel Santuario Internazionale dei Cetacei guidati da un biologo marino che racconterà i dettagli della vita di questi incredibili animali e potrà rispondere a tutte le vostre curiosità.

La partenza da Camogli è prevista alle ore 11.45, seguirà il trasferimento in battello fino a Genova. L’attività di whale watching si svolgerà dalle 13:00 alle 17:00.

Attività a pagamento - Prenotazione obbligatoria a: Whalewatch Genovainviando un messaggio alla pagina su Facebook oppure chiamando il 0185 772091 – (+39) 392 1375558

--------------

15) La Mangialonga nel Parco di Portofino a cura di Labter Parco di Portofino (partenza h. 9:00 da Santa Margherita Ligure)

Escursione enogastronomica lungo i sentieri del Parco. Un affascinante percorso con “gustose” tappe alla scoperta degli ambienti, delle tradizioni e dei prodotti che rendono straordinario questo angolo di Liguria.

Attività a pagamento - Prenotazione obbligatoria a: labter@parcoportofino.it – 3480182556 oppure 3480182557

--------------

16) Draghin parole musica e cibo a cura di Agririfugio Molini - Ospitalità e Ristoro nel Parco di Portofino

I Prodzopa riprendono la tradizione dei cantastorie girovaghi e la ghironda, antichissimo strumento usato ancor oggi per accompagnare la musica popolare. Degustazione di piatti della tradizione e per chi vuole... balli sulle fasce.

Attività a pagamento - Prenotazione obbligatoria a: info@agririfugiomolini.it – Tel. +39 0185772291

--------------

17) Il Parco di Portofino in uno scatto a cura di Labter Parco di Portofino (h. 10-13)

Giornata fotografica alla ricerca degli angoli più suggestivi del Parco. Le foto più belle verranno pubblicate sulle pagine social del Parco di Portofino e di Portofino4Nature.

Attività gratuita - Prenotazione obbligatoria a: labter@parcoportofino.it - Tel +39 3480182556 oppure +39 3480182557

--------------

18) Hansel & Gretel nel Parco di Portofino, spettacolo itinerante a cura di Dietrolequinte Eventi (tutto il giorno, partenza h. 11:00)

Immersi nella fiaba di Hansel e Gretel nel Parco di Portofino:

una nuova esperienza nella location naturale del parco di Portofino, che torna ad entusiasmare grandi e piccini. Un evento atteso e richiesto, un percorso itinerante che coinvolge già dai primi passi e immerge gli spettatori in una delle fiabe più famose al mondo.

Il ritrovo e la partenza dello spettacolo itinerante è dal parcheggio alto del Kulm dove si accede ai sentieri verso le antenne.

Attività a pagamento - Prenotazione obbligatoria a: +39 3394191984 o info@diellequ.it