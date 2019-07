A Sestri Ponente un parco giochi inclusivo dedicato a Samuele Cavallaro

L'associazione Samuele Cavallaro Onlus inaugura il parco giochi inclusivo dedicato alla memoria di Samuele: appuntamento sabato 6 luglio alle ore 18 nell'area denominata "La Cavallerizza" all'interno del parco di villa Rossi Martini, a Sestri Ponente.

Accessibile e attrattivo, sono gli ingredienti scelti per il parco dedicato a Samuele Cavallaro - tragicamente scomparso nel 2015 dopo aver lottato contro la leucemia - nel quartiere dove ha vissuto e che lo ha visto crescere sino alla tragica scomparsa. Accessibile, senza alcuna barriera architettonica per disabili e normodotati, sia adulti che bambini, ma anche attrattivo perché possa ospitare al suo interno giochi che abbiano il duplice scopo di stimolare le attività motorie/sensoriali e divertire educando.

Un parco per tutti, bambini, genitori, nonni o accompagnatori, pensato e costruito da ASCO - Associazione Samuele Cavallaro Onlus - sito presso il parco cittadino di Sestri Ponente dove Samuele trascorreva il suo tempo insieme agli amici, tra bicicletta e primi calci al pallone.

La realizzazione del Parco Giochi Inclusivo Samuele Cavallaro è l’ultimo degli impegni di ASCO che negli anni, sin dalla costituzione, si è impegnata alla realizzazione annuale di eventi di intrattenimento per la cittadinanza, come lo spettacolo comico ‘Riderefabene’ o il Memorial Calcistico ‘Ciao Cava’, per raccogliere fondi destinati a innumerevoli iniziative e progetti di sostegno e aiuto per bambini. Dal 2015 infatti le molteplici iniziative promosse hanno già permesso l’acquisto di un letto pediatrico allungabile donato al reparto di Ematologia dell'Istituto Giannina Gaslini, l’acquisto di un importante software sviluppato dall'Università di Cambridge per il monitoraggio neurologico avanzato a beneficio del reparto di Rianimazione neonatale e pediatrica dell'Istituto Giannina Gaslini, diventato per questo il primo reparto in Italia ad usufruirne e farne tesoro, la donazione di un defibrillatore al campo da calcio “Italo Ferrando” di Cornigliano, l’inaugurazione di Casa Samuele, casa accoglienza alla quale sono stati forniti tutti gli infissi interni ed esterni, destinata alle famiglie dei bimbi ricoverati all’Istituto Gaslini che, insieme a Casa Riccardo e Casa Massimo di Villa Paola, a Sant’Ilario, è gestita dal Progetto per i Piccoli di Unitalsi Ligure, e uno speciale proiettore Epson già operativo nella UOC Medicina Fisica e Riabilitazione dell'ospedale Gaslini per l'utilizzo di Nirvana, un sistema medicale che sfrutta tecniche di realtà virtuale a supporto della riabilitazione motoria in pazienti affetti da patologie neuromotorie.

Il Parco Giochi Inclusivo Samuele Cavallaro è stato reso possibile grazie alla Proludic srl, che ne ha disegnato il progetto, ma anche al Municipio VI Medio Ponente, all’impegno di Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova, Aster Genova, Ufficio Verde Pubblico - Comune di Genova, e non ultimi tutti i sostenitori della Onlus ASCO.

L’Associazione Samuele Cavallaro Onlus nasce dalla necessità di mantenere vivo il ricordo di Samuele, scomparso nel 2015 a causa di una leucemia, attraverso iniziative benefiche e progetti di sostegno per aiutare bambini, ragazzi e famiglie che si trovano ad affrontare difficili momenti legati alle condizioni di salute.

Evento realizzato con il patrocinio e la partecipazione finanziaria del Comune di Genova e del Municipio VI Medio Ponente.