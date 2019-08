Weekend all'insegna del benessere del corpo e della mente nel Parco dell'Aveto

Fine settimana all'insegna del benessere del corpo e della mente nelle Valli del Parco dell'Aveto.

Sabato 24 agosto al Rifugio Casermette del Penna di Santo Stefano d'Aveto nuovo appuntamento con Naturyoga di Working Easy Together: due ore per rigenerarsi con esercizi di rilassamento, respirazione e movimento all'interno della Foresta del Penna (info e prenotazioni: tel. 0185.1676495 o rifugiocasermettedelpenna@gmail.com).

A Semovigo, invece, in Valle Sturla si potrà partecipare ad un'espereienza unica, il Forest Bathing, il bagno di bosco proposto da Ply & Go: un pomeriggio immersi nella foresta per entrare in connessione profonda con la Natura e con noi stessi (info e prenotazioni: tel. 347 330 2664 o g.puie@goandply.com)

Spazio all'outdoor con le proposte della Bike Week a Santo Stefano d'Aveto: escursioni giornaliere per adulti e bambini, in MTB o e-bike, e pratica pomeriidiana per migliorare la propria tecnica insieme agli istruttori (info: tel. 338 6645512 - 393 9480991).

Domenica 25 agosto invece le Guide Meraviglie d'Aveto ci porteranno in trekking sul versante nord dei Monti Bue e Groppo delle Ali, attraverso la Foresta della Roncalla (info e prenotazioni: tel. 349.6446635) mentre al Rifugio Casermette del Penna è in programma un nuovo appuntamento con l'arrampicata sportiva (info e prenotazioni: rifugiocasermettedelpenna@gmail.com).

Il Parco dell'Aveto propone due uscite serali abbinate a cene a base di prodotti locali: venerdì 23 agosto tutti con il naso all'insù per una serata di osservazione della volta celeste all'Agriturismo Bocca Moà (Borzonasca) e domenica 25 appuntamento con la Bat Night al Lago delle Lame per conoscere le affascinanti abitudini dei pipistrelli (info e prenotazioni: tel. 0185 343370)

Tra le tante iniziative che animeranno il nostro comprensorio questo fine settimana ricordiamo anche sabato 24 agosto il concerto d'organo a Borzonasca, la festa Se batte u gran ad Alpicella (Santo Stefano d'Aveto) e le feste patronali in Val Graveglia. Sul nostro sito nella sezione news ed eventi trovate come sempre tutti gli appuntamenti aggiornati.