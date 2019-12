Sabato 14 dicembre alle ore 17.00 in viadelcampo29rosso - casa dei cantautori genovesi Paolo Gerbella presenta il suo ultimo disco “La Regina” che ha anche il patrocinio di viadelcampo29rosso.

Paolo Gerbella torna a quattro anni dal precedente concept album Io, Dino, dedicato alla vita del poeta Dino Campana, con un nuovo lavoro a tema, incentrato stavolta su una vicenda storica importante ma poco conosciuta. Una storia che risale agli inizi del secolo scorso, e più precisamente ai giorni tra il 19 e il 23 dicembre del 1900, quando il Prefetto di Genova fece chiudere con decreto la locale Camera del lavoro, per i benpensanti dell’epoca ritenuta luogo di ritrovo di pericolosi anarchici e socialisti. La risposta degli operai fu uno sciopero, il primo grande sciopero italiano del secolo, che bloccando nel porto la merce (definita in gergo “la regina”, perché è ciò intorno a cui tutta l’economia della città si muove), creò un conseguente blocco dei commerci in tutto il paese. E’ così che la lotta di un’intera città contro il potere dello Stato ottenne il ritiro del decreto, e aprì alle grandi conquiste sindacali e sociali del ‘900.

Una storia che è arrivata tra le mani del cantautore genovese attraverso un libro pubblicato nel 1932, “Vent’anni di movimento operaio genovese”, conservato dal padre, che a sua volta lo ereditò dal nonno. Dalla lettura di questo libro partono le ricerche storiche di Gerbella, che sono confluite nella stesura dei dieci brani del disco composti a quattro mani con Rossano Villa, che ne ha curato anche gli arrangiamenti. Un disco quindi dal tema importante, per il quale il cantautore ha scelto delle musiche con influenze diverse e leggere, realizzate con una strumentazione molto varia: oltre al classico chitarra – basso – batteria, qui ci sono una sezione fiati sempre preziosa ad ogni intervento, gli archi, l’arpa, la ghironda, la cornamusa e i fiati irlandesi, il piano e la fisarmonica.

Ci introduce al racconto Carbonin, aperto dal recitato di Gerbella a cui subentrano le voci in genovese di Laura Parodi e Sabrina Colombo, in un rimbalzo tra italiano e dialetto che proseguirà per tutto il disco, quasi a voler sottolineare la radice locale della storia, che assume però anche una valenza nazionale. Il dialetto torna in Rèsche in ta goa, brano che gode di un arrangiamento dei fiati molto bello, e nella title track La regina, dove Gerbella e la Parodi si alternano ancora tra italiano e dialetto.

Tra atmosfere di derivazione jazz (lo slow jazz di Marta e Piero introdotta dal clarinetto, lo swing di Lo sciopero e la regina, con ancora il clarinetto in evidenza) e ballate intense (Ora che, aperta da una bellissima e avvincente melodia, e Dalle Mura con il suo testo splendido), c’è spazio anche per le melodie sudamericane di La vigilia, un brano dal profumo di tango, in cui si racconta il momento della decisione, la sera prima di agire, per difendere la dignità del lavoro e “dar spazio alla giustizia”.

Molto interessanti gli interventi di alcuni ospiti di rilievo, tra cui spiccano Sergio Berardo dei Lou Dalfin, la cui ghironda occitana impreziosisce La cena, un brano veloce e dal ritmo festaiolo, e Maurizio Cardullo dei Folkstone, con il suo bagaglio di strumenti irlandesi (fiati, cornamuse, Buzuki) che danno un tocco di combat folk a Un uomo libero. Brano che torna alla fine del disco come bonus track in versione in occitano, Ome libre, una delle melodie vincenti del disco, qui cantata da Erica Molineris, che suggella un lavoro espressamente dedicato al popolo occitano.

Il nuovo album di Paolo Gerbella è un disco davvero importante, che riporta alla luce un fatto storico dimenticato senza essere didascalico, riuscendo nell’intento di conservare la memoria e farla rivivere raccontando gli eventi con una vena poetica che li rende attuali, grazie anche a degli arrangiamenti perfettamente riusciti e ad un gruppo di ottimi musicisti.

Evento a cura di Viadelcampo29rosso e Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

