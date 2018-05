L'attore Paolo Conticini autografa i biglietti della Partita del Cuore

Venerdì 18 maggio alle 14:30, l'attore Paolo Conticini sarà presente nell'Infopoint Liguria Informa di Piazza De Ferrari per autografare i biglietti della Partita del Cuore in programma il 30 maggio allo Stadio Ferraris di Genova.

I biglietti sono acquistabili direttamente nell'Infopoint della Regione Liguria.

Dopo un passato da modello, disegnatore in uno studio di arredamento e gestore di una palestra, Paolo Conticini debutta come attore, lavorando soprattutto con Christian De Sica sia nel cinema sia in televisione.

Ha partecipato ai programmi e alle serie tv "Provaci ancora prof", "Un Medico in Famiglia", "Lasciamo cantare", "Anna e i Cinque 2", "Tale e quale show", "Lo Zecchino d'Oro" e "Stasera tutto è possibile". Ha recitato, con Serena Autieri, nel musical "Vacanze Romane", nei teatri italiani.