Paolo Conte in concerto al Carlo Felice

Torna a Genova Paolo Conte, il 23 febbraio 2019, per celebrare i cinquant'anni di "Azzurro", il primo brano, interpretato nel 1968 da Adriano Celentano, che l’ha portato alla celebrità in Italia e nel mondo. In scaletta, i brani più celebri che hanno segnato la carriera del cantautore astigiano e che si trovano nel suo album "Zazzarazàz".

L'appuntamento è alle 21 al teatro Carlo Felice.

"Zazzarazàz - Uno Spettacolo D’arte Varia", disponibile nei negozi e online, è un progetto che ripercorre la carriera di Paolo Conte e che raccoglie il meglio dagli studio album, una selezione di brani live ed un disco con le interpretazioni di canzoni del cantautore da parte di grandi protagonisti della musica e dello spettacolo come Roberto Benigni, Enzo Jannacci, Francesco De Gregori e Lucio Dalla, Miriam Makeba e Dizzy Gillespie e molti altri. Impreziosisce questa raccolta il brano inedito “Per Te”, registrato appositamente per questa importante occasione.

Il concerto è organizzato da DuemilaGrandiEventi.