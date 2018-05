Paola Maugeri presenta "Rock and Resilienza" alla Mondadori

Giovedì 31 maggio, alle ore 18:30, presso la Mondadori di Genova (via XX Settembre, 27), Paola Maugeri presenterà il suo libro "Rock and Resilienza", edito da Mondadori.

Paola Maugeri che nella sua lunga carriera ha incontrato e intervistato molti dei maggiori protagonisti del rock ci racconta come questi personaggi idolatrati e ammirati in tutto il mondo, non siano semidei moderni ma persone normali che cercano nella musica la forza per ottenere risultati straordinari, spesso sfidando i propri limiti. E se ci sono riusciti loro, possiamo farlo anche noi, attingendo alla nostra innata capacità di resistere alle prove che la vita ci sottopone, trasformando la fatica e il dolore in energia positiva: mettendo in pratica la resilienza.