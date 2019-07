Palio del Tigullio: Sestri Levante vince la 60esima edizione

Chiavari è il "re" della quarta Rievocazione Storica del Palio del Tigullio mentre Sestri Levante è il campione indiscusso del 60° Palio competitivo.

Entrambe le gare sono state caratterizzate da grande passione e voglia di vincere, che hanno saputo calamitare l’attenzione degli appassionati ma anche delle decine e decine di persone in spiaggia o sulla passeggiata a mare che si sono fermate, col fiato sospeso, per seguire con lo sguardo l’avanzare dei gozzi in acqua nel campo di gara domenica 21 luglio 2019.

Rievocazione storica: vince Chiavari

Alla fine della prima regata, quella della Rievocazione Storica, è Chiavari ad aggiudicarsi, con un netto margine di distanza, quasi una barca e mezza, la vittoria in acqua, permettendo alla sua scimmia, di volare lungo la pertica e conquistare il drappo, segno ufficiale di vittoria. Alle spalle dell’equipaggio di Chiavari la combattiva barca di Lavagna e a seguire Rapallo, Sestri Levante e Santa Margherita Ligure. Grande soddisfazione per l’equipaggio verdeblù che aveva fra i suoi vogatori anche il sindaco Marco Di Capua oltre ai fratelli Ivano e Fabio De Benedetti,ì Giuseppe Cafese e la timoniera Elisabetta Pellerano, mentre la scimmia era Matteo Ralli.

Palio del Tigullio 2019 classifica finale

Ma i padroni di casa hanno ben figurato anche nella gara del 60° Palio Remiero del Tigullio ovvero la gara competitiva, che ha visto confermata la supremazia di Sestri Levante (che chiude a 25 punti), seguito da Chiavari (17 punti), San Michele (16 punti), Lavagna (10 punti) e Rapallo (7 punti).

Sestri Levante equipaggio Palio del Tigullio 2019: