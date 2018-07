Palio del Tigullio 2018: la vittoria va a San Michele di Pagana

È stata una grande festa di colori, allegria e spettacolo, che ha coinvolto tantissimi appassionati e altrettanti curiosi. Il sipario sulla terza Rievocazione Storica del Palio del Tigullio e la prova “piglia tutto” del Palio agonistico si abbassa su una giornata ricca di emozioni. Spazzato via ogni timore per le condizioni meteo, la manifestazione è stata baciata dal sole del successo, soddisfazione per tutti gli organizzatori, che in tre anni, hanno riportato in auge la tradizione storica, che in un certo senso ha fatto da traino anche alla competizione agonistica, attirando l'attenzione su uno sport duro, difficile, che richiede disciplina e spirito di sacrificio ma che sa ripagare con soddisfazioni speciali.

La giornata di ieri, tra passato, presente e futuro, resterà una splendida istantanea del Tigullio, teatro naturale di rara bellezza, dove le “sette sorelle” unite dal comune dna della marineria (Sestri Levante, Lavagna, Chiavari, Zoagli, Rapallo, Santa Margherita e Portofino) hanno “remato” unite per promuovere una tradizione affascinante e dai grandi potenziali. Per venire alle sfide in acqua, è l'equipaggio di San Michele di Pagana il campione del Palio 2018, che in una sfida al foto finish ha beffato la combattiva barca di Portofino, nella categoria dei gozzi in legno di 22 palmi. È la Lega Navale di Sestri Levante, invece, che si porta a casa il titolo di campione per quanto riguarda la gara delle imbarcazioni storiche, che si è disputata in perfetta aderenza con la tradizione di 82 anni fa, con il tuffo finale delle “scimmie” e l'arrampicata sulle cime dei castelli, ultimo atto per conquistare la vittoria.

La classifica completa e gli equipaggi della rievocazione

1° class. Lega Navale Sestri Levante:

Claudio Maccà

Paolo Stagnaro

Tommaso Laganà

Marco Bacigalupo

Riccardo Mori (tim.)

2° class. Zoagli:

Silvano De Nicolai

Roberto Poli

Marco Bianchi

Alessandro Galluzzo

Enrico Romanelli (tim.)

3° class. Santa Margherita:

Giacomo Figari

Gabriele Magnani

Marco Arecco (scimmia)

Giuseppe Risso

Vittoria Rainusso (tim.)

4° class. CRL Lavagna:

Nicola Cassano

Roberto Cencioni

Alessandro Romeo

Diego Boggiano

Nicola Benaglia (tim.)

5° class. Circolo Pescatori Dilettanti Rapallo:

Ivano Maccaferri

Luca Franceschetti

Massimo Solari

Claudio Chiarelli

Roberto Borra (tim.)

6° class. Lega Navale Chiavari:

Marco Bacigalupo

Luca Bevegno

Michele Malandra

Umberto Verna

Laura Pellerano (tim.)

Questa invece la classifica dei gozzi 22 palmi, valida come prova “piglia tutto” del Palio 2018:

1° San Michele di Pagana:

Simone Alessio

Matteo Colombini

Anton Franco Dalton

Francesco Ferrari

Matteo Tassara (tim.)

2° Portofino

3° Zoagli

4° Sestri Levante

5° Lavagna

6° Chiavari.