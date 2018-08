Palconudo in concerto: rock e cantautorato sotto le stelle del Porto Antico

Venerdì 31 agosto alle ore 21 i Palconudo tornano sulle scene genovesi dopo una lunga pausa dovuta alle registrazioni di "Voli essenziali", il nuovo album in uscita il prossimo autunno.

Al Porto Antico, in piazzale Porta del Molo, la band di Elisa Castelli e soci proporrà un concerto in chiave acustica con brani storici ma anche inediti che saranno presenti nel nuovo album prossimo all'uscita. Canzoni in bilico tra il rock e il cantautorato, mai banali e con una cura certosina per le melodie e i testi.

La band, in attività dal 2001, è una realtà musicale consolidata e storica per la scena genovese. Sul palco da quasi 20 anni, i Palconudo hanno vantato in passato collaborazioni di spicco come con Ivano Fossati e Tonino Carotone.

Un concerto tra rock, folk e cantautorato sotto il cielo del Porto Antico di Genova.