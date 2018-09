Satura saluta l'apertura del 58° Salone Nautico di Genova, il più grande del Mediterraneo, con la speciale inaugurazione serale di "PalazzoStellaInBlu – Il Mare dentro" con il Patrocinio di Assonautica Italiana. La rassegna d'arte contemporanea a cura di Flavia Motolese e Mario Napoli, nata per celebrare il legame indissolubile tra Genova e il mare e per promuovere una cultura trasversale capace di mettere in comunicazione diversi settori come la Nautica e l'Arte, è inserita nel circuito GenovaInBlu. Il progetto vede la collaborazione della Guardia Costiera Italiana e di una rete, in espansione, di enti legati alla Nautica e al Mare.

Il Mare dentro è un'idea espositiva sviluppata dal mare per il mare, nel tentativo di abbracciarne tutti i possibili significati simbolici: sottile linea di confine, strada aperta verso nuovi orizzonti, luogo dell’anima ed emblema di libertà. Mare che ha fatto la storia ed è tutte le storie racchiuse al suo interno. Intercettando la sensibilità caratterizzante in ogni singolo artista, Il Mare dentro vuole restituire alla parte più estesa del globo terrestre quel valore di espressione culturale a tuttotondo che gli è proprio. Un mare da vivere e da riscoprire anche grazie all'arte contemporanea, in concomitanza con un appuntamento tanto prestigioso per la città di Genova quale è il Salone Nautico.