Natale a Palazzo Reale tra albero, vin brulé, cioccolata calda e mostre

Il Natale è alle porte e Palazzo Reale - sabato 15 dicembre, dalle ore 18 - si trasforma per dare vita a una serata magica: un grande albero illuminato, vin brulè, cioccolata calda e visite guidate alla mostra su Maragliano, il tutto accompagnato da canti di Natale in sottofondo.

Un’occasione unica per respirare aria di festa e scoprire Palazzo Reale e la magnifica mostra su Maragliano sotto una luce tutta nuova. In regalo, una mug speciale confezionata appositamente per l'evento, da riempire con vin brulè o cioccolata calda, gustando insieme anche dei dolcetti natalizi.

Alle 19, accensione dell'albero di Natale e accompagnamento guidato alla mostra "Maragliano 1664-1739 - Lo spettacolo della scultura in legno a Genova" a cura di giovani storici dell'arte lungo il percorso espositivo.

Il biglietto da 10 euro è comprensivo di visita alla mostra e al museo, mug natalizia e consumazione. I bambini e i ragazzi fino a 18 anni pagano 5 euro.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a palazzorealegenova.scn@gmail.com o chiamando il numero 010 2710236.