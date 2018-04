Palazzo Lomellino: un percorso nella natura

Dal 21 aprile al 6 maggio Palazzo Nicolosio Lomellino apre al pubblico per un vero e proprio percorso nella natura in occasione di Euroflora 2018. Visite guidate al Giardino Segreto, all’ex orto e al Primo Piano Nobile, con l’esposizione di acquerelli Fioralia, dell’artista Chicchi Baggiani. Nell’atrio del Palazzo l’”Omaggio a Fetonte”, composizione floreale a cura di E.D.F.A. Genova.

In occasione di Euroflora 2018, a Genova dal 21 aprile al 6 maggio, Palazzo Nicolosio Lomellino, uno dei più affascinanti tra i Palazzi dei Rolli di Via Garibaldi, sarà aperto al pubblico con speciali esposizioni dedicate alle bellezze della natura e visite guidate a tariffa ridotta.

Sarà questa l’occasione per scoprire le meraviglie architettoniche e naturali custodite nell’incantevole Giardino Segreto settecentesco, durante il periodo di fioritura del rigoglioso glicine. Accedendo al minareto cinquecentesco, sarà inoltre possibile ammirare in esclusiva gli spazi dell’ex orto che offrono una suggestiva vista dei tetti del centro storico genovese.

Il Primo Piano Nobile, con le sale affrescate da Pieter Mulier e Bernardo Strozzi, per tutta la durata di Euroflora, ospiterà Fioralia: esposizione di acquerelli dell’artista Chicchi Baggiani (www.chicchibaggiani.it) acquarellista naturalista nata in Liguria, che permetterà ai visitatori di immergersi in un vero e proprio percorso nella natura tra pannelli di grandi dimensioni e opere minori.

Infine, gli ospiti in visita a Palazzo Lomellino saranno accolti dall’”Omaggio a Fetonte”, una speciale composizione floreale di E.D.F.A., Associazione Ente Decorazione Floreale Amatori di Genova, che darà il benvenuto nell’atrio del Palazzo, presso il Ninfeo settecentesco del Parodi.

Il Palazzo sarà aperto al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 18.00 nelle seguenti giornate: sabato 21 e domenica 22 aprile; mercoledì 25 aprile; da sabato 28 aprile a martedì 1 maggio e sabato 5 e domenica 6 maggio.

Tariffa speciale comprensiva di visita guidata per chi esibirà in biglietteria il biglietto di Euroflora.

I gruppi potranno visitare il Giardino Segreto e il Primo Piano Nobile in qualsiasi giorno e orario previa prenotazione.

Per info e prenotazioni: tel. 393/8246228