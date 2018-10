Cena "total chocolate": il menu di Willy Wonka a Palazzo Imperiale

Il cioccolato come dessert? Certo di solito è così. Quasi sempère, tranne che venerdì 19 ottobre, quando al Salone delle Feste di Palazzo Imperiale, a Campetto, andrà in scena “Nel piatto le fantasie di Willy Wonka”: per una serata indimenticabile e unica, cacao e cioccolato diventano ingrediente di antipasti, primi piatti, pietanze di pesce e di carne. Qualcosa di unico per i palati e una sfida per gli chef genovesi che si cimenteranno nella preparazione del menù. La fantasia, ovviamente, sarà più che mai a potere. Per chi parteciperà ogni portata sarà una sorpresa, accompagnata naturalmente dall’abbinamento enologico adeguato.

Ricordando che il piacere di un cioccolatino o un paio di quadretti di tavoletta è quel peccaminoso sgarro alla dieta che può diventare sana abitudine per migliorare le performance mentali. E che per dietologi e rivisce scientifiche un consumo intenso porterebbe un miglioramento nella cosiddetta “memoria di lavoro”, fondamentale per risolvere problemi di calcolo e di ragionamento, e nell'elaborazione delle informazioni visive. Il fatto che il cioccolato sia anche associato all’amore e all’erotismo è soltanto un motivo in più per partecipare.

Una cena totalmente a base di cicoccolato che diventa ingrediente di ogni piatto. Prezzo €. 40.

Per info e prenotazioni : momentumitaly@gmail.com o 3703457471