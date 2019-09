Palazzo Ducale: il programma degli eventi 2019-2020

Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura presenta il programma per la stagione 2019/2020, realizzato anche grazie alla partecipazione di istituzioni locali e nazionali, di associazioni e di esperti.

Nell’introduzione al programma il direttore Serena Bertolucci trae ispirazione dall’architetto Simone Cantoni, autore della ristrutturazione del Palazzo necessaria dopo il furioso incendio del 1777, che nel presentare il nuovo Palazzo Ducale lo descriveva come un mirabile innesto tra disparatissimi oggetti quali sono solidità, comodità e decoro.

Scrive Bertolucci: «Ci piace pensare, che dopo oltre 240 anni, siano ancora queste le qualità dell’agire della nostra, della vostra Fondazione: la solidità nella preparazione e realizzazione di progetti culturali, la comodità dell’accessibilità a una cultura che sceglie di essere pubblica; il decoro infine inteso come quella forma di coerenza, di autorevolezza, di dignità, e persino di bellezza che deriva dalla sintesi delle prime due».

La Fondazione Palazzo Ducale ha immaginato per l’anno 2019/2020 un programma di mostre, cicli di incontro, conferenze e momenti di approfondimento, e lo ha fatto sì fedele a sé stesso, ma accogliendo – proprio sulla scorta della sua forte coscienza identitaria – le sfide di un panorama culturale che sta mutando velocemente e che necessita di registri linguistici differenti per poter essere permeabile e proattivo, per poter ampliare il pubblico, per essere veramente utile alla propria città.

Mostre

Inge Morath - La vita. La fotografia

Fino al 6 ottobre 2019

Labirinto Luzzati

Fino al 3 novembre 2019

Anni Venti in Italia - L'età dell'incertezza

5 ottobre 2019 - 1 marzo 2020

Alfred Hitchcock

14 novembre 2019 - 8 marzo 2020

Il secondo principio di Banksy - Opere di un artista chiamato Banksy

23 novembre 2019 - 29 marzo 2020

Michelangelo divino artista

26 marzo - 19 luglio 2020

#clickme!! Il ritratto fotografico dal dagherrotipo al selfie

10 aprile - 1 settembre 2020

Raimondo Sirotti (1934-2017). La retrospettiva

21 marzo - 7 giugno 2020

Alvaro Siza. Viagem sem programa - Disegni e ritratti

Giugno - luglio 2020

Rassegne e incontri

Tra il comico e la satira

30 settembre - Luca Bizzarri e Tullio Solenghi: "Quanto ci diverte Govi"

7 ottobre - Lella Costa dialoga con Margherita Rubino: "Se il comico è donna"

14 ottobre - Enrico Bertolino dialoga con Roberto Cuppone: "Vi racconto e mi racconto"

21 ottobre - Paolo Rossi dialoga con Ilaria Cavo: "Molière e dintorni"

Anni Venti in Italia: incontri

17 ottobre - Ferdinando Fasce: Modernità d'Oltreoceano, l'Italia e la cultura statunitense

7 novembre - Patrizia Dogliani: il panorama nazionale tra storia e società

21 novembre - Andrea Cortellessa: l'età ortopedica, la letteratura sfigurata dei reduci di guerra

5 dicembre - Matteo Fochessati: Volti del tempo, figure, personaggi, ritratti

9 gennaio 2020 - Gianni Francone: Metafisica, novecento, realismo magico, nuova oggettività, Italia e Germania a confronto

17 gennaio 2020 - Fabio Benzi: Arte in Itali negli anni '20, De Chirico e dintorni

31 gennaio 2020 - Teresa Bertilotti: Identità malcerte, modelli di genere in Italia

10 febbraio 2020 - Beppe Manzitti: La grande crisi del 1929 e le sue influenze su arte e letteratura

Book Pride 2019: ogni desiderio

Dal 18 al 20 ottobre 2019

...come professione

23 ottobre - Gustavo Zagrebelsky, "Il diritto come profesisone"

6 novembre - Paolo Giordano, "La scrittura come professione"

14 novembre - Massimo Cacciari, "La filosofia come professione"

11 dicembre - Massimo Recalcati, "La psicoanalisi come professione"

Religioni nel terzo millennio

5 novembre - Gabriella Caramore, "Dio: storia di una parola"

20 novembre - Enzo Pace, "La religione degli altri nell'Europa che cambia"

4 dicembre - Alberto Melloni, "Il cattolicesimo sta finalmente diventando cristiano?"

Spazio e Società: Big November 5

Dall'11 novembre al 3 dicembre 2019

L'economia in scena - Grandi temi dell'economia

12 novembre - Mauro Felicori, "Cultura. Le radici immteriali della ricchezza" con lezione introduttiva di Enrico Musso

19 novembre - Carlo Cottarelli, "Come sarebbe il mondo senza debito pubblico?" Lezione introduttiva di Luca Beltrametti

26 novembre - L'economia in scena, testi narrativi drammatizzati e testi teatrali opera di grandi scrittori ed economisti

Sguardi contemporanei sull'arte del passato: temi, opere, artisti

18 novembre - Clario Di Fabio, "Il nudo nel medioevo, punti di vista e significati"

25 novembre - Lauro Magnani, "Corpo, anima, desiderio: Giove e Io di Correggio"

2 dicembre . Maria Clelia Galassi, "Afrodite tra Anversa e Genov, la Venere di Cilera di Jan Massys"

Festival della Criminologia: il lato oscuro

11 e 12 gennaio 2020

Scienza condivisa, fantascienza contemporanea

14 gennaio 2020 - Federico Rampini conversa con Alberto Diaspro, "La trappola

21 gennaio 2020 - Fabio Benfenati, "Il futuro Frankenstein"

28 gennaio 2020 - Vittorio Pellegrini, "Sulle ali del grafene: le nuove frontiere energetiche e i nuovi materiali"

11 febbraio 2020 - Barbara Mazzolai conversa con Alessandra Rissotto, "Piante robotiche: fantascienza o realtà?"

Il pensiero di fronte all'abisso: filosofia, dittatura, totalitarismo

16 gennaio - Roberto Esposito, "Biopolitica e nazismo"

22 gennaio - Umberto Curi, "Per la critica del totalitarismo. Marx e il marxismo del Novecento"

29 gennaio - Massimo Donà, "Nel cuore antifascista del fascismo. Julius Evola, sul tradimento di un'utopia"

5 febbraio - Massimo Recalcati, "Il Dio oscuro del sacrificio, Lacan e il totalitarismo"

12 febbraio - Donatella Di Cesare, "Davanti all'abisso: Heidegger prima e dopo I Quaderni Neri"

26 febbraio - Francesca Romana e Recchia Luciani, "Hannah Arendt, totalitarismo e male estremo"

Parole per la città: idee e libri

16 gennaio - Donald Sassoon, "Sintomi morbosi, capitolo sulla xenofobia", Garzanti 2019

23 gennaio - Ernesto Galli Della Loggia, "L'aula vuota", Marsilio, 2019

30 gennaio - Gabrio Forti, "La cura delle norme, oltre la corruzione delle regole e dei saperi, vita e pensiero", Milano 2018

6 febbraio - Alessandro Rosina, "La condizione giovanile in Italia", il Mulino 2019

13 febbraio - Federico Fubini, "Per amor proprio", Longanesi 2019

18 febbraio - Enzo Bianchi, già priore della Comunità di Bose

La notte degli Scrittori

8 febbraio 2020

con Gianrico Carofiglio, Melania Mazzucco, Marco Presta.

Letture Carla Signoris.

Conduce Danilo Di Termini.

A cura di Giorgio Gallione.

I capolavori raccontati: l'arte nella storia

20 febbraio - Salvatore Settis, "La madonna della Vittoria di Mantegna"

27 febbraio - Guido Beltramini, "Palladio e Giulio Cesare"

5 marzo - Valerio Terraroli, "I trionfi di Maria De Medici di Rubens"

12 marzo - Marco Carminati, "Ritratto di Cecilia Gallerani di Leonardo"

19 marzo - Enrica Pagella, "La Cappella della Sindone di Torino"

La psichiatria verso il futuro: incontri 2020

7 febbraio - Vittorio Gallese, "Quali neuroscienze per quale psichiatria?"

13 marzo - Gianluca Nicoletti, "La psichiatria ai tempi di Facebook"

9 aprile - Stefano Bolognini, "Si può fare prevenzione in salute mentale con la psicoterapia?"

12 maggio - Michela Marzano, "Raccontare il dolore psichico"

24 settembre - Fabrizio Starace, Mario Amore e Marco Vaggi: "Tutto quello che volevate sapere sugli psicofarmaci e non avete mai osato chiedere"

Il lettore nell'epoca digitale

2 marzo - Carlo Ossola e Josep Maria Esquirol, "La lettura come resistenza intima"

9 marzo - Eraldo Affinati e Pierangelo Sequeri, "Come ci si affeziona alla lettura? Maestri, giovani, scuola"

16 marzo - José Tolentino Mendonça e Silvano Petrosino, "Il tempo dei libri. La lettura profonda nella società iperveloce"

La Musica e il Cinema: un'arte nuova

2 marzo - In funzione delle immagini

9 marzo - I grandi compositori americani

16 marzo - I grandi compositori italiani

23 marzo - Colonna sonora si diventa

30 marzo - Le canzoni

Genti del passato: archeologia in Liguria

3 marzo - Vincenzo Tinè, "Preistoria in Liguria: la ricerca in una regione-chiave"

10 marzo - Fabio Negrino, "Il paleolitico in Liguria"

17 marzo - Andrea De Pascale, "La rivoluzione neolitica in Liguria: l'agricoltura"

24 marzo - Nadia Campana, "L'età dei metalli: la rinascita della società strutturale"

Festival di Limes, VII edizione

Dal 6 all'8 marzo 2020

Il volto di Giano: la metamorfosi di Genova dalle origini all'età moderna

15 aprile - Ferdinando Bonora, "L'archeologia urbana a Genova"

22 aprile - Piera Melli, "Genova: ambiente e popolamento, il lungo cammino verso la città costruita"

29 aprile - Antonio Musarra, "La città medievale"

6 maggio - Emiliano Beri, "Il sistema difensivo (XVI-XVIII)

13 maggio - Luca Lo Basso, "Il porto e i cantieri navali tra medioevo ed età moderna"

19 maggio - Laura Stagno, "Il palazzo di Andrea Doria"

27 maggio - Giacomo Montanari, "Il linguaggio internazionale dell'aristocrazia genovese: Strada Nuova"

3 giugno - Sara Rulli, "La civiltà di villa"

La Storia in Piazza, raccontare la storia - XI edizione

Dal 2 al 5 aprile 2020

Intorno alla Mostra "Michelangelo divino artista"

Aprile-maggio 2020

Genova dei poeti, "dove inclina/la rondine, la rima"

10 dicembre - Incontro introduttivo con Serena Bertolucci, Mario Beccaria, Simona Morando e Alessandro Ferraro, "Genova dei poeti"

27 aprile - Mariarosa Masoero, "Genova di inizio '900 e di Guido Gozzano"

4 maggio - Enrico Testa, "Genova di Dino Campana e di Camillo Sbarbaro"

11 maggio - Franco Contorbia, "Genova di Eugenio Montale"

18 maggio - Stefano Verdino, "Genova di Giorgio Caproni"

25 maggio - Manuela Manfredini, "Genova di Edoardo Sanguineti"

8 giugno - Paolo Zublena, "Genova di fine '900 e di inizio millennio"

Genova '900/Monografie

Aprile/maggio 2020

La Settimanale di Fotografia

Maggio 2020

Festa di MicroMega - L'Italia di Camilleri, l'Italia che sogniamo (II edizione)

8-10 maggio 2020

Seminari e convegni

26 settembre_31 ottobre 2019

Quale Novecento? I... favolosi anni ‘80

A cura del Centro culturale Primo Levi

Quattro incontri a partire dal 26 settembre con “Politica e Costume” a cura di Roberto Speciale e Renato Tortarolo; a seguire il 2 ottobre “Fotografia e Filosofia” a cura di Federico Montaldo e Paola Pelissetto; il 24 ottobre “Arte e Cinema” a cura di Flavia Cellerino e Marco Salotti e infine il 31 ottobre “Musica e Storia” a cura di Roberto Festinese e David Bidussa.

27_29 settembre 2019

UniverCity

A cura dell’Università di Genova

Un festival dedicato alla divulgazione scientifica. Quest'anno sarà affrontato il tema delle fake news con laboratori didattici, conferenze e spettacoli fra Palazzo Ducale e il Palazzo della Borsa. Tra gli ospiti dell'edizione 2019 Flavio Caroli, Paolo Attivissimo, Enrico Mentana.

12 dicembre 2019

Ulrich Zwingli e la Riforma protestante in Svizzera - 500 anni dopo

A cura del Centro Culturale Valdese di Genova Emidio Campi, professore emerito di Storia della Chiesa, presenta l’enigmatica carriera di Ulrich Zwingli (1484-1531) mettendone in luce la straordinaria e inquieta creatività, non priva di contraddizioni e incoerenze. Zwingli, ardente seguace di Erasmo, portava nella lotta per la Riforma l’audace spirito critico proprio della mentalità umanistica legando le istanze di riforma della chiesa con il rinnovamento della società.

12 gennaio 2020

Omosessuali credenti: percorsi di fede a confronto a cura di Arcigay Genova e Chiesa valdese di Genova

Prosegue l’iniziativa di dialogo interreligioso su tematiche LGBT iniziata l’anno scorso a Palazzo Ducale. Si confronteranno su vissuti e percorsi di fede esponenti del cristianesimo (Franco Barbero e Letizia Tomassone, teologa e pastora della Chiesa Valdese), dell'ebraismo (Fabrizio Haim Cipriani, Rabbino della comunità Hetz Haim) dell’Islam e del buddismo. Introduce e modera Daniele Ferrari, Università di Siena.

Novembre 2019 - Aprile 2020

Corsi UniAuser

Anche quest’anno Palazzo Ducale ospita alcune conferenze e tre corsi dell’Università Popolare dell’Età Libera - UniAuser riservati ai propri iscritti

15 novembre - 6 dicembre 2019

Melville e Whitman 200 anni dopo. Il mistero di Moby Dick

a cura di Massimo Bacigalupo

11 dicembre 2019 - 19 febbraio 2020

Alla scoperta dei cicli decorativi a Genova e in Liguria

a cura di Giovanna Rotondi Terminiello

9-23 aprile 2020

Il pane e le rose nel tempo delle nanotecnologie

a cura di Alberto Diaspro in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell’Università di Genova e il Dipartimento di Nanofisica dell’IIT-Istituto Italiano di tecnologia.

Marzo 2020

Le città di sogno

a cura del Centro culturale Primo Levi.

L’idea fondante è quella di ricordare tre grandi città europee, Siviglia 1391, Odessa 1941 e Salonicco 1943 dove, in diversi momenti storici, le Comunità Ebraiche ivi presenti, dopo aver raggiunto il massimo inserimento nella società circostante, subirono uno sterminio quasi totale restando con ciò, nell’immaginario collettivo del popolo ebraico, “Le città del sogno”.

Ducale scuola, giovani e famiglie

L’attenzione per il mondo dei giovani e delle famiglie rappresenta una priorità per Palazzo Ducale dedicandogli una pubblicazione specifica, Impararte. Un dialogo costante con realtà culturali di alto profilo, locali e internazionali, ha arricchito in questi anni l’offerta e la tipologia delle proposte in direzione multidisciplinare.

FORMAZIONE

Un ampio ventaglio di corsi e proposte dedicate a insegnanti, educatori e genitori, per presentare nuove metodologie didattiche e suggerire approcci originali e interdisciplinari. Per i docenti, presentazioni in esclusiva delle mostre.

SEMINARI E WORKSHOP

C’era una volta…il ragionier Bianchi di Varese

ottobre 2019 - marzo 2020

Corso di approfondimento teorico e attività laboratoriali per imparare a realizzare scenografie ispirate ai racconti di Gianni Rodari.

A tu per tu: come leggere l’immagine

ottobre - dicembre 2019

Il corso fornisce gli strumenti e i modelli di analisi degli elementi del linguaggio visuale.

Bernard Friot: cosa chiedere ai quadri per inventare storie

23 novembre 2019

Appuntamento speciale con uno dei più originali e amati scrittori per ragazzi, che conduce il pubblico alla visita della mostra Gli anni Venti in Italia. L’età dell’incertezza e lo guida poi in un anticonvenzionale laboratorio di scrittura.

Educazione del gesto grafico

22, 29 ottobre; 5, 12 novembre 2019

Seminario formativo dedicato a migliorare la qualità dell’insegnamento della letto-scrittura e prevenire le difficoltà grafo-motorie e la disgrafia.

Strumenti e tecnologie per una didattica inclusiva

novembre 2019 - aprile 2020 Le tecnologie giocano sempre di più un ruolo importante nel supporto ai processi di inclusione. Cinque incontri per conoscere e sperimentare nuovi strumenti e applicazioni dedicati.

Social: non solo foto delle vacanze

dicembre 2019

Imparare a utilizzare i social in maniera agile e sicura per impiegarli come strumenti di comunicazione efficace anche in ambito culturale.

Bits&Chips

da gennaio 2020

Il corso propone agli insegnanti strumenti per affrontare i principi logici dell’informatica di base e introdurre l’uso di dispositivi meccatronici nella pratica in classe.

Divulgazione scientifica della matematica a scuola

27 gennaio, 3 e 10 febbraio 2019

Un corso dedicato alla didattica informale della matematica come strumento a supporto del lavoro quotidiano degli insegnanti.

Il coraggio di ripensare la scuola

novembre 2019 - gennaio 2020

Presentazione del quaderno n°15 dell’Associazione TreeLLLe dedicato alla riflessione sul nostro sistema scolastico, con la proposta di alcuni modelli innovativi.

Incontro con Roberto Innocenti: illustrare la storia

gennaio 2020

Incontro con un grande narratore per immagini che opera da archeologo riempiendo “i vuoti” lasciati dal testo: Roberto Innocenti, uno dei più grandi maestri dell’illustrazione contemporanea.

Shooting. Raccontare per immagini

4, 11, 18, 25 febbraio 2020

Conoscere e approfondire i segreti per realizzare fotografie e video utilizzando semplicemente un cellulare o un tablet

Shooting & Editing Professionale

4, 11, 18, 25 marzo 2020

Una full immersion nei tre elementi chiave della produzione video con reflex e mirrorless: la ripresa, il montaggio e la post produzione.

Raccontare la storia

febbraio - marzo 2020

Raccontare la storia vuol dire far parlare gli oggetti, entrare nelle pagine di un romanzo, ridare voce ai testimoni, mettere a confronto le diverse informazioni e i punti di vista per tentare di ricostruire criticamente il passato. Un corso di formazione per docenti che offre spunti di approfondimento da rielaborare in classe.

DEDICATO AI GENITORI

Università dei genitori IX edizione

Senza riserve. Educare fino in fondo e in prima persona

19 gennaio - 15 marzo 2020 Incontri, laboratori e seminari dedicati alla necessità di garantire come genitori una presenza attenta ed efficace nei confronti dei figli.

Educare alla libertà

2 marzo 2020

Un incontro per aiutare i genitori a rendere autonomi i propri figli e a far emergere la propria personalità nelle azioni di tutti i giorni.

PROGETTI SPECIALI

Ti racconto una favola al telefono

In occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari, i bambini delle scuole primarie potranno scoprire le Favole al telefono per poi leggerle ad alta voce e registrarle. La loro lettura verrà messa a disposizione del pubblico in una cabina appositamente costruita nell’atrio del Ducale.

Il mestiere del pittore

In occasione della mostra Anni Venti in Italia. L’età dell’incertezza, gli studenti dell’Accademia Ligustica di Genova, durante i weekend, mostreranno ai visitatori le tecniche e gli attrezzi del mestiere impiegati dai pittori in quel periodo, sperimentando dal vivo in un atelier allestito per l’occasione in Kids in the City.

#DUCALAB

Immaginare il futuro? Idee da chi ha trovato la sua strada

Incontri tra professionisti e giovani, per chiarirsi le idee su nuovi e antichi lavori legati all’ambito culturale.

Palazzo Ducale TEENS

Vuoi partecipare alle attività del Ducale, scoprire come nasce una mostra e come si organizza un ciclo di incontri? Ti aspettiamo per lavorare con noi ad un progetto video per raccontare la vita di Palazzo Ducale. Social: non solo foto delle vacanze Alcuni utili spunti per un utilizzo dei social consapevole e ricco di contenuti stimolanti anche dal punto di vista culturale.

Permette che l’aiuti? Touch senza segreti

Un’equipe di ragazzi under 18 sarà a disposizione del pubblico per fornire un utile supporto nell’utilizzo del cellulare e delle nuove tecnologie.

Armonie d’Oriente nelle arti decorative liguri: macramè e mezzaro

Quattro incontri ripercorrono l’origine, la storia e le rappresentazioni pittoriche del macramè e del mezzaro, e un laboratorio in cui sperimentare tecniche e modi per realizzare un proprio manufatto.

AllenaMente a Palazzo

Un’occasione inedita per visitare il Ducale. Prima che il Palazzo apra al pubblico, si combina l’energia dell’allenamento fitness alla scoperta degli spazi ancora avvolti nel silenzio della mattina.

Coltivare la bellezza

Laboratori per avvicinare alcune tecniche di tradizione antica, che riescono a creare bellezza anche in manufatti semplici legati alla vita di tutti i giorni.

Magie di carta

Fare i pacchetti non è solo tecnica, ma può diventare un’esperienza estetica e presuppone cura, senso del bello e manualità.

Alla scoperta del kintsugi

L’antica arte giapponese del restauro con l’oro per riparare un oggetto rotto e infondergli nuova vita: un esempio affascinante di recupero tradotto in arte.

BAMBINI E FAMIGLIE

In settimana e nel weekend un fitto programma di atelier artistici e creativi, visite guidate, laboratori scientifici, letture ed eventi speciali

NEL WEEKEND

Sabati per le famiglie

settembre 2019 - maggio 2020

Guidati da artisti e atelieristi i partecipanti apprendono tecniche e sperimentano nuovi linguaggi per dar vita ad originali creazioni artistiche ispirate alle mostre e ai grandi eventi in programma a Palazzo Ducale.

I sabati in mostra

ottobre 2019 - maggio 2020

Percorsi dedicati ai bambini e alle loro famiglie per conoscere, apprendere e stupirsi visitando le mostre.

Te la canti e te la suoni

7 dicembre 2019, 15 febbraio e 4 aprile 2020

Parole, racconti, musiche e canzoni si fondono in un coinvolgente intrattenimento con Dario Apicella.

Le mani in pasta

11 gennaio e 7 marzo 2020

per stimolare creatività e fantasia inventando storie e personaggi attraverso l’uso della plastilina e l’aiuto dell’illustratrice Antonietta Manca.

IN SETTIMANA

Un palazzo poliglotta

novembre 2019 – marzo 2020

La visita a Palazzo è condotta una volta al mese in una lingua straniera: inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo e cinese!

Playing Art in English

novembre 2019 - aprile 2020

Si rinnovano i laboratori creativi condotti in lingua inglese in compagnia di un simpatico madrelingua.

E questa la chiami arte?!

novembre 2019 - aprile 2020

Un appuntamento per avvicinare i più piccoli e i loro nonni all’arte del Novecento e sperimentare in prima persona le diverse tecniche.

EVENTI SPECIALI

Il pranzo del Doge

21 settembre, ore 11 e 16, 22 settembre, ore 11

Laboratorio di azione scenica e di invenzione creativa, tra ricostruzione storica e allestimento della tavola, per conoscere le curiosità, i gusti e i vezzi culinari di un’epoca ricca di cambiamenti e innovazioni culinarie. In occasione della rassegna Cucina d’Epoca. Illuminismo: la rivoluzione del gusto

Rock and Rolli

12 ottobre 2019, ore 16.30

In occasione dei Rolli Days, racconti a tempo di musica dedicati ai magnifici palazzi di Genova e alle storie nate tra saloni e giardini. A cura di Dario Apicella

F@MU Giornata delle famiglie al Museo

13 ottobre 2019, ore 16

Con l’ausilio di mappe e oggetti allusivi, un percorso intrigante alla scoperta di materiali, vicende e personaggi di mille anni di storia.

I sogni son desideri

19 ottobre 2019, ore 16

In occasione di Genova Book Pride, un laboratorio di lettura dedicato ai temi delle diversità e dei cambiamenti.

Settimana Nazionale Nati per Leggere

23 novembre 2019

Letture e incontri per sensibilizzare e diffondere la lettura precoce in famiglia.

ReMida Day

16 maggio 2020

Un’intera giornata dedicata alla creatività e al riuso. Laboratori e installazioni a tema per una riflessione sulle potenzialità dei materiali di riciclo e sull’importanza del rispetto dell’ambiente.

Premio Andersen

23 maggio 2020

Incontri con gli autori e gli illustratori, letture e attività per famiglie: molti gli appuntamenti in occasione della 38a edizione del più prestigioso premio per gli autori e i protagonisti dell’editoria per l’infanzia.

Kids in the City

LABORATORI E LETTURE

Cantastorie genovesi

novembre 2019 - maggio 2020

Tradizioni, leggende, luoghi e personaggi prendono vita attraverso le storie raccontate in genovese da nonno Gianni.

Nati per Leggere

novembre 2019 - maggio 2020

Sensibilizzare e diffondere la lettura tra i bambini a partire dai primi mesi di vita è lo scopo di Nati per Leggere. Incontri di letture animate e approfondimenti sul progetto.

RI-creazione

gennaio - maggio 2020

Incontri creativi con i materiali di scarto

Mani che esplorano

25 novembre 2019, 20 gennaio e 17 febbraio 2020

Tre incontri dedicati a sperimentare e comprendere il ciclo vitale della pianta, la foglia, il fiore, il frutto secondo il metodo Montessori.

La favola cosmica

6 dicembre 2019, 16 marzo 2020

Attraverso la lettura della favola cosmica ideata da Maria Montessori, i bambini saranno guidati nell’esplorazione del mondo e del cosmo attraverso l’immaginazione per comprendere le leggi della natura e degli elementi.

Pianti e capricci senza troppi pasticci

febbraio 2020

I capricci, la rabbia, la separazione… Una fiaba come filo conduttore di percorsi vocali e strumentali per affrontare e superare i momenti di crisi giocando con la musica.

Genius Composer

marzo 2020

Giocare al compositore utilizzando una serie di battute tratte da celebri brani di Bach, Mozart, Beethoven, Paganini, Chopin, variamente combinate tra loro. Il gioco è realizzabile da soli o a squadre e non presuppone competenze musicali.

19 settembre 2019

Cream Café

Un punto di aggregazione, di ascolto e di proposta per i caregiver, i malati con demenza e le persone che vorrebbero provare a mantenere attivo il proprio cervello. L’esperienza genovese del Creamcafé in piazza Matteotti è nata sette anni fa per volere di Palazzo Ducale e di un gruppo di volontariato con l’obiettivo di realizzare attività e laboratori rivolti a malati in fase iniziale e a tutti, partendo dal presupposto scientifico della “riserva cognitiva”, condizione che sembra in grado di ritardare i sintomi della demenza. In occasione della XXVI Giornata Mondiale Alzheimer il Creamcafé organizza un incontro per i suoi sette anni di vita con interventi di Guido Rodriguez, Serena Bertolucci, Flavio Nobili, Rossana Borsi, Gian Luigi Mancardi e Stefano Poli.

21_23 novembre 2019

Mondo in Pace - XV edizione, la Fiera dell’educazione alla pace Simili e diversi. Complessità e bellezza del vivere insieme

A cura di LaborPace Caritas di Genova, in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e una rete di oltre venti realtà associative impegnate sul tema dell’educazione alla pace. Anche quest’anno la Fiera offre un’occasione per riflettere, confrontarsi e sperimentare intorno al valore della pace. In un tempo in cui sembra sempre più difficile immaginare la possibilità di vivere insieme tra diversi, in cui la differenza e la paura sembrano frapporsi come barriere invalicabili rispetto alla possibilità di incontrarsi e riconoscersi simili, siamo chiamati a immaginare nuove possibilità di relazione, ad assumere la responsabilità di costruire insieme una strada verso il futuro.

Ducale Cittadinanza

25 novembre 2019

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

La Fondazione Palazzo Ducale dice no alla violenza sulle donne e al femminicidio promuovendo iniziative di denuncia e di riflessione con le Associazioni del territorio e le Istituzioni.

24 novembre 2019

Consegna del Premio Internazionale Primo Levi a Liliana Segre

A cura del Centro culturale Primo Levi Il Premio è stato istituito nel 1992 per onorare coloro che, con il proprio impegno morale, spirituale e civile, hanno contribuito alla pace e alla giustizia per un mondo libero da pregiudizi, razzismo e intolleranza, nel solco dell’insegnamento portato avanti da Primo Levi nel corso della sua vita e nelle sue opere. Quest’anno il Premio è stato conferito a Liliana Segre in considerazione del suo impegno politico e civile nel nostro Paese, non solo volto a mantenere vivo il ricordo della tragedia del passato, ma anche a combattere i pregiudizi e l’indifferenza per le tragedie del presente e sempre con la volontà di instaurare un dialogo aperto con le altre componenti della società, ispirandosi ai principi di libertà, democrazia e rispetto delle persone.

30 novembre 2019

Giornata mondiale contro la pena di morte

Un’iniziativa della Comunità di Sant’Egidio per dire no alla pena di morte. News, campagne, appelli per affermare il diritto alla vita di tutti.

1 gennaio 2020

Marcia per la Pace

A cura della Comunità di Sant’Egidio

Una serie di iniziative, curate dal Centro culturale Primo Levi, sono ospitate a Palazzo Ducale nell’ambito della Giornata della Memoria 2020 (27 gennaio):

23 gennaio 2020

Dall’alba al tramonto

Una lettura corale e pubblica , dalle 7 alle 17, del libro scelto quest’anno per il reading: Per violino solo. La mia infanzia nell’aldiqua (1938- 1945) di Aldo Zangagni.

26 gennaio 2020

Contro l’antisemitismo

Anche nelle intolleranti democrazie occidentali, ammonisce Adorno, l’odio antiebraico è tutt’altro che sconfitto: conformismi, etnocentrismi e nazionalismi sono infatti il retroterra da cui l’antisemitismo può tornare a rinascere e farsi minaccioso. Partecipano Donatella Di Cesare e Wlodek Goldkorn.

2 febbraio 2020

Concerto della Memoria Messia e Rivoluzione

Il Trio Klezmer Cidnewski Kapelye con Miriam Camerini, artisti che da anni si occupano del multiforme e affascinante repertorio ebraico, propongono un viaggio alla riscoperta delle grandi canzoni yiddish del Bund e della Rivoluzione russa, vere e proprie perle della musica ebraica ed europea, in senso ampio. Ad accompagnare il viaggio musicale, riflessioni del Talmud, di Franz Kafka e Martin Buber

19 gennaio_15 marzo 2020

Università dei genitori IX edizione - Senza riserve.

Educare fino in fondo e in prima persona Sostenuti dal grande successo delle precedenti edizioni, un nuovo ciclo di incontri, laboratori, seminari e altre proposte dedicate alla formazione dei genitori, degli educatori e degli insegnanti. Questa nuova edizione vuole esplorare la necessità di garantire come genitori una presenza attenta ed efficace nei confronti dei figli: essere presenti, senza essere ingombranti, per riuscire ad accompagnarli nelle impegnative tappe della crescita.

17 maggio 2020

Giornata internazionale contro l’omofobia, bifobia e transfobia

Anche quest’anno Palazzo Ducale organizza una serie di inziative in collaborazione con le Istituzioni, le Associazioni del territorio e il coordinamento Liguria rainbow.

13 maggio 2020

IO PARTECIPO. IX edizione degli Stati generali della partecipazione

A cura del Coordinamento per i Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, PIDIDA Liguria, Juri Pertichini 6_10 luglio 2020 Scuola estiva di Sociologia delle migrazioni A cura del Centro Studi Medì

Ducale Musica

La voce e il tempo al Ducale

Concerti, conferenze, workshop intorno alla musica vocale e alle forme espressive che ad essa si affiancano, a cura di Vera Marenco e Paola Cialdella. Palazzo Ducale ospita:

8 novembre 2019, ore 20:30

1989-2019 Die Mauer / Il Muro

Eutopia Ensemble e i Giovani Cantorii

18 gennaio 2020

ore 15:00 Visioni di suoni

Conferenza di Giulia Cremaschi Trovesi e Caterina Bagnara

ore 18:30, concerto di Freestyle Ensemble

27 gennaio 2020, ore 17:45

Arte in guerra

Conferenza di Paolo Paolini

26 febbraio 2020, ore 20:30

Musica disonesta

Miti e racconti dell’Umanesimo concerto di Anonima Frottolisti

21 marzo 2020, ore 11:00

La canzone di Federico e Bianchina

Daniela Carucci, Beppe Frana, Federica Bianchi, artisti e bambini Associazione Zerocentro e Mus-e

Per La Storia in Piazza (2/5 aprile)

Annegato o rinnegato

Ballata per Sinàn Kapudàn Pascià Prima nazionale da un testo inedito di Pino Petruzzelli con gli attori de Il Falcone e la partecipazione straordinaria di Mauro Pirovano

10 ottobre 2019

Da George Gershwin a Amy Winehouse

A cura di Stefano Zenni. In collaborazione con il Centro culturale Primo Levi

25 gennaio 2020

Giallo Pallido - Nostalgie sinestetiche, ovvero intorno agli anni inquieti

Concerto del Choros Ensemble Elisa Franzetti, soprano; Marino Lagomarsino e Andrea Franzetti, violino; Debora Tedeschi, viola; Alberto Pisani, violoncello Musiche di Francesco Balilla Pratella, Darius Milhaud, Ildebrando Pizzetti. Evento collaterale alla mostra Anni Venti in Italia. L’età dell’incertezza.

16 febbraio 2020

Vivere malgrado tutto Viktor Ullmann, un musicista nel ghetto di Terezin

Esecuzione integrale di Viktor Ullmann Il canto di Amore e morte dell’alfiere Christoph Rilke, 1944 - melologo per pianoforte e voce recitante sul testo Die Weise von Liebe und Todd des Cornets Christoph Rilke di Rainer Mraria Rilke, 1912. In collaborazione con Fondazione Giorgio e Lilli Devoto, Associazione Musica & Cultura San Torpete, Goethe Institut Genua e Circolo culturale Primo Levi

15 e 29 aprile 2020

GOG – Giovine Orchestra Genovese

in collaborazione con Associazione culturale Pasquale Anfossi e Associazione Culturale Bogliasco per Skrjabin-Centro Italiano Studi Skrjabiniani presentano due concerti improntati alla poesia e alla musica russa. Il 15 aprile La voce di Anna Akhmatova e Marina Cvetaeva a cura di Anna Caterina Fiannaca, con Valentina Valente, soprano; Manuel Zigante, violoncello; Anna Barbero Berwald, pianoforte; musiche di Prokof’ev, Čajkovskij, Rachmaninov, Lourié, Šostakovič, Cotti, Fantini, Battaglia, Slonimsky e Tavener. Il 29 aprile La Russia fra ‘800 e ‘900 con Valentina Messa, pianoforte e Mirella Di Vita, soprano; musiche di Skrjabin, Rimskij Korsakov, Serov e Rachmaninov.

Luglio_Agosto 2020

Notturni en plein air

Prosegue per il sesto anno la collaborazione con la GOG per il ciclo di concerti nel Cortile Maggiore dedicati all’esplorazione della forma del “Notturno” non solo in quanto specifica forma musicale - inventata da John Field e affermatasi grazie a Chopin - ma anche delle molte e straordinarie pagine che si ispirano alle atmosfere della notte.

Le Sinfonie di Beethoven

Le Sinfonie di Beethoven Trascrizione per trio di Ludwig van Beethoven

trascrizione per pianoforte di Franz Liszt

trascrizione per violino e pianoforte di Hans Sitt

Giovanni Bellucci pianoforte

Jorge Jiménez violino

Silvia Marquez pianoforte

Atos Trio

Annette von Hehn violino

Stefan Heinemeyer violoncello

Thomas Hoppe pianoforte

Danilo Faravelli relatore

sabato 14 marzo

ore 16:30 conferenza

ore 18:00

Sinfonia n. 1 (violino e pianoforte)

Sinfonia n. 4 (violino e pianoforte) ore

20:30

Sinfonia n. 5 (pianoforte)

Sinfonia n. 7 (pianoforte)

domenica 15 marzo

ore 10:30 conferenza

ore 11:30

Sinfonia n. 8 (violino e pianoforte)

Sinfonia n. 6 (pianoforte)

sabato 21 marzo

ore 16:30 conferenza

ore 18:00 Sinfonia n. 2 (trio) ore

20:30 Sinfonia n. 3 (pianoforte)

domenica 22 marzo

ore 10:30 conferenza

ore 11:30 Sinfonia n. 9 (pianoforte)

Ducale Festival

31 agosto - 21 settembre 2019

Festival musicale del Mediterraneo EurAsia

La 28°edizione del Festival racchiude 17 spettacoli di cui 10 in prima nazionale e 4 produzioni esclusive con musica, danza teatro e arti visive oltre a workshop, incontri, esposizioni di strumenti e video, eventi speciali. Una rassegna internazionale dedicata alla scoperta e alla valorizzazione delle musiche rare, patrocinato dall’Unesco.

Palazzo Ducale ospita:

3 settembre 2019, ore 21:00

Le vie dell’estasi

Dervisci Sema Ensemble (Turchia), DEOS Dance Ensemble Opera Studio e Echo Art Ensemble

11 settembre 2019, ore 21:00

Musiche dalla Via della Seta

Settembre - Ottobre 2019

Festival Internazionale di Musica da Camera Le vie del Barocco 26a edizione - Et in melos ego

Il Festival, organizzato dall’Associazione Collegium Pro Musica, si avvale della direzione artistica di Stefano Bagliano - flautista e direttore, docente di flauto dolce e musica di insieme per strumenti antichi presso il Conservatorio Pedrollo di Vicenza - ed è dedicato alla grande musica da camera, con una predilezione particolare per il repertorio barocco e classico.

Palazzo Ducale ospita:

12 settembre 2019

Pene d’amore e delitti d’onore

Istantanee di un delitto shakespeariano

ore 20:00, visita guidata a cura di Serena Bertolucci

ore 21:00, concerto spettacolo musiche di Marais, Bach, Debussy, Nyman, Takemitsu Ilaria Paggesi e Francesca Frassetto, attrici; Massimo Mercelli, flauto traverso

19 settembre 2019

Melodie eterne. Dedicato a Mozart: integrale dei quartetti per flauto ed archi

ore 20:00, visita guidata a cura di Serena Bertolucci ore 21:00, concerto Tommaso Benciolini, flauto traverso; Trio Hegel: David Scaroni, violino; Davide Bravo, viola; Andrea Marcolini, violoncello Davide Bravo, viola; Andrea Marcolini, violoncello

Spazio Giovani: Francesco Croese, violino; Luca Repetti, chitarra

Settembre - Dicembre 2019

Le Vie dei Canti - Stupore e Incanto

Il Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Gruppo Spontaneo Trallalero con la direzione artistica di Laura Parodi e Alessandro Guerrini.

Palazzo Ducale ospita:

29 settembre 2019, ore 16:00

Cosa sono le nuvole

concerto di Rachele Andrioli, voce e Rocco Nigro, fisarmonica www.leviedeicantifestival.it

24 ottobre_4 novembre 2019

Festival della Scienza

Punto di riferimento per la divulgazione della scienza, la XVI edizione del Festival, ospitato anche quest’anno a Palazzo Ducale, avrà come parola chiave Elementi. Una parola che rimanda a concetti che sono alla base di teorie e esperienze in ogni campo della conoscenza scientifica. A 150 anni dalla formulazione del sistema di classificazione proposto da Mendeleev, il 2019 è stato dichiarato Anno Internazionale della Tavola Periodica degli Elementi. Un lungo cammino quello fatto dalla chimica, dai quattro elementi aristotelici al sistema periodico moderno, i cui elementi si sono poi scomposti attraverso le scoperte della fisica in particelle sempre più elementari e ricomposti grazie alla biologia in elementi base della struttura del DNA, molecole, cellule, organi e organismi. I Paesi Bassi sarà il Paese ospite.

26 dicembre 2019_6 gennaio 2020

Circumnavigando Festival

A cura di Associazione Culturale Sarabanda La 19a edizione del Festival internazionale di Teatro di Strada e Circo Contemporaneo, presenta spettacoli che riuniscono le migliori discipline circensi con una commistione di generi e stili, nuove arti, nuove generazioni, capaci di catturare un pubblico eterogeneo, sorprendendo per la capacità di creare una comunicazione interattiva tra artista e spettatore. Palazzo Ducale ospita il Festival nei giorni 27_28_29 dicembre 2019

Giugno 2020

Festival internazionale di Poesia Parole Spalancate - 26a edizione

A cura del Circolo Viaggiatori nel Tempo Il Festival presenta la poesia in tutte le sue forme, dai classici alle ultime tendenze, e in rapporto alle altre arti, in particolare musica, cinema, teatro, arti visive con 120 eventi gratuiti ogni ann,o 11 giorni consecutivi di programmazione e un format esportato in vari Paesi tra i quali Belgio, Francia, Finlandia, Giappone, Germania.

Luglio_Agosto 2020

Circuito Cinema al Ducale

Dopo il successo delle precedenti edizioni, Circuito Cinema Genova in collaborazione con la Fondazione Palazzo Ducale ripropone il cinema sotto le stelle nel Cortile Maggiore.

