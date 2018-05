Palazzo Ducale: cultura, musica e moda con "Fashion art & music"

Venerdì 1 giugno 2018, dalle 18.30, Palazzo Ducale ospita “Fashion Art & Music”, serata tra moda, musica e cultura con la sfilata del brand Milady Artist della pittrice, stilista e designer genovese Milena Demartino. Il defilè sarà accompagnato, nel porticato di Palazzo Ducale, dalle note del sassofono di Nicola Basile e dalle opere pittoriche della stessa Demartino, anche artista contemporanea di pittura materica.

Nel porticato di Palazzo Ducale si potranno ammirare gli accessori ideati da Demartino, realizzati dalla pelletteria milanese Rosenberg di Giorgio Calzi (innamoratosi nel 2017 del brand durante la fashion week di Milano) e proposti, durante la sfilata, con gli abiti dell’artista coreana Pleatsme. L'artista genovese ha portato il concetto di arte Aim (Astratto, Informale, Materico) nel mondo della moda, «cambiando la natura degli accessori – spiega Milena Demartino – in modo da renderli unici e trasformarli in fashion art». Espressività artistica e originalità si sposano: «indossare un accessorio unico – prosegue Demartino – è un modo per uscire dall’omologazione imposta alla massa dalla moda e dalle diverse tendenze».

Contemporaneamente all’evento, sarà inaugurata la mostra dell’artista milanese Naida Maione nelle sale di Artelier, associazione senza scopo di lucro con sede sempre a Palazzo Ducale. Negli stessi spazi si potranno ammirare le opere di Milena Demartino che, attraverso il colore e la materia, esplora l'esperienza della percezione visiva del movimento e delle sensazioni dell'anima. Da sempre ispirata all’espressionismo astratto del pittore statunitense Jackson Pollock, il suo pensiero è direzionato alla profondità dello spazio e a creazioni di paesaggi cosmici, legati indissolubilmente con la materia: «Il mio concetto di arte unisce stili, mode e arti diverse – spiega Demartino – e nei miei quadri l’unione fra il colore e la materia diventa un grido di vita e libertà». Oltre a offrire la possibilità di viaggiare tra le opere di Milena Demartino, Artelier permette di assistere (previa comunicazione a milenademartino@hotmail.it) all’esposizione in presenza dell’artista ideatrice dell’arte Aim.

La partecipazione è libera, il servizio fotografico dell'evento sarà a cura di Maurizio Piperissa.

Per ulteriori informazioni: evento Facebook https://www.facebook.com/events/234189480669642/

