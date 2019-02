Emozioni tra musica e arte a Palazzo Bianco: visita con performance musicale

Una selezione di capolavori esposti a Palazzo Bianco saranno ispiratori di una visita non tradizionale, dove l’uso sapiente della parola e del canto mira a far emergere quei sentimenti ed emozioni che la visione delle opere d’arte è in grado di suscitare.

L’approfondimento, a cura del Dipartimento Scientifico della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, in collaborazione con il Comune di Genova e l’Associazione “Gli acrobati della fantasia” , si pregia della direzione artistica del soprano Anna Santina Giunta.

Una proposta per cittadini e turisti che potrà svolgersi anche in lingua inglese ( su richiesta).

Prenotazioni: 010 2759185 biglietteriabookshop@comune.genova.it

Prossimo ed ultimo appuntamento sabato 23 febbraio 2019.