Stand gastronomici e serata danzante al Palacep  per risarcire la parrocchia derubata

Sabato 31 agosto al PalaCep stands gastronomici dalle 19 e serata danzante dalle 21 per risarcire la parrocchia. Poco più di un mese fa un ladro si è intrufolato nella segreteria della Chiesa Maria Madre del Buon Consiglio e approfittando del fatto che il parroco Don Giorgio Rusca fosse impegnato nella celebrazione della S. Messa ha potuto, indisturbato, impossessarsi di una busta contenente oltre 1.500 euro, accantonati dal parroco per il pagamento di alcune bollette di famiglie in difficoltà e per altre incombenze della parrocchia.

La notizia è diventata rapidamente di pubblico dominio e altrettanto rapidamente un gruppo di amici, impegnati in diverse realtà associative del quartiere (Circolo Arci Pianacci, Comitato di via Cravasco “ComiCrava” e P.A. Ponente Soccorso Misericordia), già temprati alla necessità di non arrendersi di fronte a difficoltà e soprusi, si sono attivati su due fronti: allestire un evento in grado di raccogliere fondi per risarcire la Parrocchia del danno subito e attivare un sistema di controllo che consentisse, per il futuro, maggiore tranquillità a Don Giorgio Rusca.

Quest'ultima necessità sarà soddisfatta grazie ad alcune telecamere da poco dismesse dal Circolo Arci Pianacci ma ancora più che idonee alle esigenze di vigilanza della Parrocchia, unitamente a un videoregistratore a più canali in grado di conservare i dati per diversi giorni.

Il cablaggio, su indicazione del tecnico che collabora con il Circolo Pianacci, sarà effettuato dai volontari del ComiCrava e della P.A. Ponente Soccorso, il che consentirà di ridurre notevolmente i costi dell'installazione, che sarà effettuata nelle prossime settimane.

La raccolta fondi farà leva invece sull'evento (“Tutti insieme per Don Giorgio”) che si terrà sabato 31 agosto al PalaCep (c/o Circolo Arci Pianacci, via della Benedicta).

I volontari del ComiCrava si occuperanno degli stands gastronomici che già dalle 19 potranno consentire di gustare, negli spazi aperti attigui al PalaCep, trofie al pesto, hamburger, panini con salsiccia, patatine e molto altro.

I ricavi ottenuti dagli stands gastronomici andranno a integrare quanto sarà raccolto nel corso della serata danzante (inizio ore 21), condotta dall'artista Elena Lazzari, che si è messa a disposizione gratuitamente.

Sarà richiesta un'oblazione libera, con un minimo di 5 euro, che daranno diritto a un biglietto di una sottoscrizione a premi, con sorteggio effettuato nel corso della serata, alla quale sarà ovviamente presente Don Giorgio Rusca.