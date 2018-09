Il Pagante alla Mondadori: firmacopie e incontro con i fan

Il Pagante aspetta i fan domenica 23 settembre dalle ore 15 presso il Mondadori Bookstore di Genova, in via XX Settembre 27 r.

Per l'occasione, verranno firmate le copie dell'album "Paninaro 2.0".

Acquistando il cd presso il Mondadori Bookstore, si riceverà il pass per avere accesso prioritario al firmacopie.

Il Pagante nasce come pagina Facebook nel 2010. L’idea originaria era quella di fare sarcasmo su determinati atteggiamenti radicati nel sostrato giovanile milanese, consolidatisi nel tempo e diventati fonte di omologazione di massa. Il Gruppo iniziale ha però subito negli anni una forte evoluzione, che lo ha portato a raggiungere importanti risultati non solo in quello che è diventato il suo core business (la musica), ma anche nei numerosi settori in cui è attivo. L’idea che sta alla base delle canzoni prodotte è quella di ricreare ambienti e situazioni tipicamente giovanili, attraverso indagini approfondite riguardanti il mondo della vita notturna, la scuola, il divertimento e le implicazioni che questi momenti della socialità hanno nella formazione dei ragazzi italiani.