"Diavolo d'un Paganini", "L'attesa", "Leo il Leone": il weekend del teatro Garage

Gli spettacoli del weekend, al teatro Garage di Genova, omaggiano il genio di Paganini, le donne in attesa, e infine il Carnevale dei bambini.

Diavolo d'un Paganini!

Venerdì 8 febbraio alle 21 la Compagnia In Alto Mare porta in scena "Diavolo d'un Paganini!".

Lo spettacolo è un omaggio al genio del grande violinista genovese e il titolo allude al fatto che Paganini venne definito “musicista del diavolo”, anche per una serie di accadimenti misteriosi che lo colpirono fin da piccolo; da adulto poi contribuì in modo quasi plateale al mantenimento del suo “mito”. Il testo scritto da Stefano Palma è interpretato da con Barbara Cavagnaro, Marina Cozzani, Amedeo De Pirro, Annamaria De Ponti, Carlo A. Martigli, Paolo Martigli, Stefano Palma, Paola Vacchelli, Michele Veccia. Gli interventi musicali dal vivo sono a cura del violinista Eliano Calamaro.

Posto unico 8 euro.

L'attesa

Sabato 9 febbraio alle 21 è la volta di "L'attesa" portata in scena dal Gruppo Teatrale L'Ingranaggio, di Marcella Cecchi, per la regia di Iula Rossetti.

L'idea da cui nasce lo spettacolo è quella di mettere in scena, in modo ironico, alcune dinamiche che si creano attorno a quattro donne che, nello stesso condominio, con i loro drammi e le loro contraddizioni, vivono in attesa.

La tematica, solo apparentemente ordinaria, si evolve, a tratti divertente e grottesca e a tratti più intima e profonda, sempre in maniera originale.

Le relazioni tra le quattro donne, diverse tra loro, si esprimono, di attesa in attesa, attraverso la vicenda fino a una risoluzione della storia in cui alcune situazioni hanno una conclusione e altre no, " ...ma solo per poco,” come dicono le protagoniste "fino alla prossima ineluttabile attesa".

Pillole musicali armonizzano lo spettacolo che, ricco di colpi di scena e di spunti di riflessione, attraverso un ritmo incalzante, bizzarre fantasie e incredibili ansie, racconta quattro storie diverse che si incrociano in una continua sensazione di sospensione tra certezza e incertezza.

Intero 12 euro, ridotto 9 euro.

Leo il Leone e il Carnevale degli Animali

Domenica 10, eccezionalmente alle ore 16,00 prosegue la rassegna Ti racconto una fiaba con lo spettacolo per bambini Leo il leone e il carnevale degli animali.

Spettacolo di teatro animazione per la prima infanzia cantato e recitato sulle musiche di Camille Saint-Saens.

Leo il leone è il re della savana. Un giorno gli animali vengono chiamati tutti al cospetto del re perché vuole comunicare loro una cosa molto importante, ma sul più bello… si addormenta! Al suo risveglio non ricorderà più nulla.

Il suo fido giullare cercherà di rianimare il re e chiederà l’aiuto di tutto il popolo (il pubblico dei bambini). Ogni animale sfilerà davanti al re e racconterà la propria storia, con bizzarre filastrocche a suon di musica. E tra giochi, fantasia, danze e canti Leo ricorderà…

Uno spettacolo per festeggiare l’imminente Carnevale

Posto unico 7 euro.