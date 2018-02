Cabanne ospite speciale al Cezanne

Venerdì 16 febbraio ospite speciale del Cezanne è Cabanne; fondatore e owner della label Minibar-Music, noto ai più per le uscite su Perlon e per la sua appartenenza alla cerchia di Villalobos, Cabanne lascia dietro di se uno storico artistico veramente importante, a partire dalla sua presenza nel progetto Narod Niki, la superjam live portata sul palco per la prima volta nel 2003 accanto a mostri come Hawtin, Akufen, Luciano, lo stesso Villalobos ed altri ancora.



Un autentico pezzo di storia della musica elettronica.