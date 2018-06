Oversize: Giovanni Verrina & Saint all'Estoril

Prosegue il tour itinerante di Oversize, abbracciando le migliori locations estive che la città possa offrire; non potevamo certo tralasciare uno dei simboli della musica sul mare a Genova: eccoci arrivati quindi all’Estoril Beach Club, nell’unica tappa stagionale.

Giovanni Verrina, orgoglio elettronico genovese in tutto il panorama del clubbing europeo, ritorna con noi, reduce dalle date a Mosca e in Giappone, per raccontarci una nuova storia, tutta da vivere, con il coinvolgimento che solo lui sa regalare. A scandire il ritmo fin da subito e a fare i dovuti onori di casa avremo Saint. che, dopo il warm up nell’ultima data invernale per Francesco Del Garda e reduce dagli impegni targati Code War e Giardino Elettronico si ripresenta all’appuntamento di casa più in forma che mai.

Con un Martin Audio Soundsystem in più e l’ingresso Free per tutta la notte il nostro piatto forte di inizio estate è servito.

§LINE UP§

Giovanni Verrina (Howl Records / Howl Ensemble)

Saint (Oversize)