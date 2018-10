Oversize al Tao: Bosconi Soundsystem

Dopo un grande opening party e il nostro insediamento nella nuova casa di Oversize, iniziamo la carrellata dei guests che ci accompagneranno come di consueto durante tutto l'arco della stagione. Partiamo con un'eccellenza tutta italiana nel campo della musica elettronica, con cui abbiamo instaurato un ottimo rapporto di amicizia e condivisione, un vero piacere ogni volta ritrovare nel nostro booth i membri portanti di Bosconi Records, riconosciuta universalmente come una delle label più influenti della scena house-techno. Nata a Firenze nel 2008, produce fino ad oggi artisti di primo piano quali A Guy Called Gerald, Minimono, Gari Romalis, Paul Johnson, Nas1 e moltissimi altri.

Celebrati da poco 10 gloriosi anni di attività con un triplo EP della fortunata serie ''Bosconi Stallions'', ritroviamo l'essenza pura di questa assoluta èlite musicale nel dj trio formato dai suoi soci fondatori, Fabio Della Torre, Mass Prod & Rufus, che ben conosciamo, con le loro passate e ripetute performances nel nostro club. Tre amici, ancor prima che colleghi, la cui chimica dietro ai piatti traspare disco dopo disco, una miscela di suoni vintage con influenze house e minimal congegnate alla perfezione, mai banali.

Per la prima volta avremo il piacere di vederli all'opera insieme, dal primo disco all'ultimo, per godere appieno di un sound inconfondibile, sviluppato negli anni con maestria e reso marchio di fabbrica di una label che non sbaglia mai.

LINE UP:

BSS aka Bosconi Soundsystem (Bosconi Records)

- Fabio Della Torre

- mass_prod

- Rufus

PRICES:

- Free Entry Prima delle 01:00

*Clicca partecipa all'evento

- 15€ + Drink dopo l'01:00

LINKS:

Youtube: http://bit.do/OverTube

Instagram: Instagram.com/Oversizeit

Soundcloud: Soundcloud.com/Oversizeit

HASHTAGS:

#oversizeit