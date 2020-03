Overdrive Project in concerto al Record Runners

Serata di musica live internazionale tra funk, acid jazz, r&b e nu disco con gli Overdrive Project (impreziositi ormai da più di un anno dalla voce della loro nuova cantante, la bravissima Ersilia D'Addamio), in una location molto particolare, il Record Runners di via Fiasella, ex negozio storico di dischi noto tra gli appassionati del vinile, convertito in tempi relativamente recenti in ritrovo per eventi di musica live ricercata e di qualità, senza tuttavia perdere la sua natura.

Nel locale i vinili sono ancora esposti come un tempo e questa particolarità dona sicuramente a questa location un fascino davvero notevole. Ingresso libero - per l'apericena pre-concerto è consigliata la prenotazione allo 010 860 0316.