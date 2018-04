L’azienda Oro in Euro nasce nel 2001, da un’idea del suo fondatore Nicola Laurenza, per la semplice necessità di monetizzare il proprio oro. La singola attività di acquisto di preziosi non poteva però soddisfare totalmente le richieste del mercato, e per questo motivo Laurenza decise di introdurre fin da subito la rivendita di preziosi rigenerati.

Un’intuizione questa decisiva nella storia di Oro in Euro, che aprì così lo scenario per un nuovo mercato, che fino ad allora non era mai stato preso in considerazione dalle gioiellerie italiane.

L’azienda non rimase quindi una semplice attività di compro oro, ma ben presto si trasformò in una moderna gioielleria in grado di effettuare riparazioni e creazioni, ma anche incisioni personalizzate a prezzi convenienti, grazie al laboratorio orafo interno, acquisito nel 2009.

Con oltre 200 punti vendita su tutto il territorio nazionale, assimilati grazie alla politica del franchising attentamente perseguita dai vertici dell’azienda, attività per la quale Oro in Euro ha ricevuto il prestigioso premio Az Franchising Awards, un riconoscimento che sottolinea i valori cardine del marchio che da sempre si distingue per il rispetto delle leggi e la tutela dei consumatori.

Moltissime le collezioni di brand Made in Italy: Zoppini, Ippocampo, Zitto sono solo alcune delle gamme prodotti scelte per soddisfare ogni desiderio e rispondere alle più diverse personalità.

E da oggi anche OUTLET DEI PREZIOSI: gioielli di marca, originali, rigenerati e scontati fino al 70%.