"OtherWorlds: music for the players" al Carlo Felice le colonne sonore dei videogames

Venerdì 22 giugno alle 20,30 al Carlo Felice si terrà uno speciale concerto: "OtherWorlds - music for the players" dedicato alle migliori colonne sonore dei videogiochi.

La musica per videogames si è evoluta negli ultimi trent’anni passando da melodie semplici e monofoniche riprodotte in loop, a strutture musicali complesse, strutturate e polifoniche. Da una ventina d'anni a questa parte, i videogiochi hanno introdotto sequenze musicali riprodotte (o riproducibili) da intere orchestre, con composizioni all’altezza delle musiche dei capolavori cinematografici.

Tra gioco e musica si è sviluppata così una totale sinergia: la musica accompagna le azioni sullo schermo dando vita ad una forte identificazione tra la componente visiva e quella uditiva.

All'inizio del terzo millennio i concerti per musica da videogames hanno iniziato a destare interesse: prima in Giappone e negli USA, poi anche in Europa. Nel nostro Paese la presenza di eventi di questo genere è sempre stata molto ridotta e, in queste tappe, Genova non è mai stata contemplata.

È così che l’Università di Genova ha deciso di rendere protagonista la città ideando e organizzando insieme al Conservatorio Niccolò Paganini e al Teatro Carlo Felice "OtherWorlds - music for the players": un concerto, no profit, dedicato ai videogiochi che spazia tra saghe fantasy, adventure e action games, il cui arrangiamento è stata affidato al Conservatorio Niccolò Paganini e interpretati dall’ Orchestra del Teatro Carlo Felice insieme al Coro dell'Università di Genova.

I biglietti a 15 euro, posto unico, saranno acquistabili da mercoledì 7 marzo presso la biglietteria del Teatro Carlo Felice e attraverso il sito www.carlofelice.it.

Direttore

Daniel Smith

Programma

FINAL FANTASY VIII - Liberi Fatali

MASS EFFECT - Mass Effect Symphonic Suite

LEAGUE OF LEGENDS - Demacia Rising

FINAL FANTASY X - To Zanarkand

ORI AND THE BLIND FOREST - Medley

FALLOUT 4 - Main Theme

FINAL FANTASY VII - Aerith's theme

WARCRAFT - Warcraft Suite

REDOUT - Great Dark Spot

FINAL FANTASY VI - Terra's theme

ASSASSIN'S CREED SYNDYCATE: Bloodlines, A Ballet of Blades

SKYRIM - Dragonborn

FINAL FANTASY IV - Theme of Love

REDOUT - Red Storm

LEAGUE OF LEGENDS - Lulu and Shaco'sQuirky Encounter

FINAL FANTASY VII - One Winged Angel

ORCHESTRA DEL TEATRO CARLO FELICE

CORO DELL’UNIVERSITA’ DI GENOVA

Maestro del Coro Fabio Macelloni