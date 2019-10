Other Lands: esposizione d'arte contemporanea

Inaugurazione Esposizione d'arte contemporanea per mostra dal titolo "Other Lands" presso CAD a Palazzo Saluzzo in via Chiabrera 7\2 al 1° piano.

L'inaugurazione si terrà venerdì 4 ottobre 2019 alle ore 17:30.

Nella mostra saranno presenti i seguenti artisti: Danilo Caglieris, Stefano Lorenzo Cavané, Alessandro Cozzani, Yukari Miyata e Midori Segawa, Alessandro Nieto, Sofia Pezzi, Graziano Rey, Marlene Silva.

La mostra è curata da Loredana Trestin, dalla sua assistente personale Maria Cristina Bianchi e dalle assistenti Erika Gravante e Giulia Orlandi.

Gallery