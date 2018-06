Osservazione lunare e planetaria a Voltri

In favore del CSF "Centro Servizi per la Famiglia" del centro Ovest, l'Osservatorio Astronomico di Genova presenta una serata osservativa in riva al mare.

Verranno messi a disposizione i telescopi astronomici per osservare principalmente la luna, Venere, Giove, Saturno.

Il ritrovo è fissato a Genova Voltri in Piazza Odicini (di fronte al Teatro Cargo) e non è richiesta nessuna prenotazione.