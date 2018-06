Eclissi totale di luna all'Osservatorio Astronomico di Genova

L’eclissi di luna non è certo una rarità come l’eclissi di sole, ma la durata della stessa che ci sarà il 27 luglio 2018 (quattro ore) la rende tale.

Per questo motivo l’osservatorio Astronomico di Genova (Sestri Ponente) in via Superiore al Gazzo invita e aspetta per spiegarvi e mostrarvi quello che accadrà al nostro satellite.

L'evento durerà quasi 4 ore e nel caso specifico di Genova le fasi principali sono le seguenti:

20:24 Ingresso in zona d’ombra

21:30 inizio della totalità dell’ombra

22:21 massimo del fenomeno

23:14 uscita dalla totalità dell’ombra

00:20 uscita dalla zona d’ombra

La luna sorgerà intorno alle ore 20:50 (e quindi parzialmente eclissata), ma lo spettacolo continuerà nelle fasi successive.

Ricordiamo che ci sarà anche la possibilità di osservare i pianeti Venere, Giove, Saturno e oggetti un po’ meno pratici per i neofiti come nebulose, stelle doppie e galassie.

L’evento è gratuito e aperto a tutti.

L’appuntamento è all’incrocio tra Via Merano/Via S. Alberto (Sestri Ponente) alle ore 21, mentre chi sa come raggiungere la struttura, potrà presentarsi direttamente alle porte dell'Osservatorio.