"Oggi è un bel giorno": la Jugoslavia, 20 anni dopo, al Teatro dell'Ortica

La pièce teatrale Oggi è un bel giorno, adattamento teatrale dell’omonimo romanzo d’esordio di Antonio Roma e selezionata al Sarajevo Winter Festival 2018, ambientata a Sarajevo vent’anni dopo la guerra che ha dilaniato la ex Jugoslavia, si interroga sulla possibilità di ricucire il tessuto lacerato delle relazioni umane e affettive; e sui processi di elaborazione del lutto, di riconciliazione e – là dove possibile – perdono. In scena al Teatro dell'Ortica sabato 10 novembre 2018.

Oggi è un bel giorno è la storia di un incontro. Ante, giovane uomo e scrittore, nel giorno dell’anniversario della morte del fratello Andrej, fotografo, incontra al cimitero di Mojmilo Goran, professore di letteratura di Ante, oggi anziano, e Anaïs, la nipote di Goran studentessa di pianoforte.

Nella Sarajevo di oggi, vent’anni dopo la guerra, due umanità ferite cercheranno, in un continuo e delicato esercizio, di dare un significato profondo alle loro vite, segnate per sempre da un trauma incancellabile.

Nella Sarajevo culla di “un’umanità di luci e ombre, miele e sangue”, i due guarderanno negli occhi il passato, s’impegneranno a non subire il presente e a costruire un futuro in cui poter essere vite e non più solo vittime dell’odio.

Un ruolo cruciale nelle vite dei due sarà giocato proprio da Goran, il primo a cui la guerra a tolto molto. Più di quanto si possa sopportare.