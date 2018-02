"Ite, Missa est" al Teatro dell'Ortica

Un monologo a due voci che racconta due storie apparentemente distanti: la nascita e lo sviluppo dello IOR, la Banca Vaticana, ed i Mondiali del ’78 in Argentina. Un prete ed un ex-calciatore, due mondi differenti e due personaggi che hanno avuto il coraggio di dire no, ci portano piano piano a conoscenza di fatti e nomi che si intrecciano. Uno spettacolo per capire come sono andate alcune cose e come potrebbero comunque andarne alcune altre ancora oggi.

Dove e quando

Sabato 24 febbraio al Teatro dell' Ortica, con inizio alle ore 21.

Biglietti e prenotazioni

Intero € 10,00 Ridotto € 8,00 ( bambini, over 65, soci Coop e Cral convenzionati ) Ingresso € 6,00 ( per tutti i corsisti di Ortica Lab e Opt, Card Amici Ortica e Ligurcard).

Info 010 8380120 - www.teatrortica.it