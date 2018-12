Ortica Christmas Party

Una festa per auspicare tutti insieme un anno migliore: dalle 19.00 buffet, musica, teatro, con tanti ospiti tra cui il Conte Gadosky, Davide Aloi, gli attori di Teatro dell'Ortica, Ortica Lab, Pippo Gambetta, Karabà, PapaUca dj e altri.

Per chi lo desidera, si potrà sostenere l'attività del Teatro dell'Ortica sottoscrivendo l'Ortica Card che darà diritto a sconti per le iniziative del teatro e in tanti negozi della zona.

L'ingresso è libero.