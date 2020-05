Dialetto curioso: cosa vuol dire "bibin"?

Tra le parole in dialetto genovese ce n'è una che viene utilizzata quasi sempre per offendere scherzosamente (o, in ambiente calcistico, come sfottò per gli avversari): "bibin", o anche, italianizzandola, "bibino".

Ma cosa vuol dire esattamente? Questa parola in genovese significa letteralmente "tacchino", e viene usata normalmente per apostrofare una persona ritenuta sciocca.

C'è anche il verbo, "imbibinarsi", che vuol dire ingozzarsi come un tacchino.

Per quanto riguarda gli sfottò tra tifoserie, la parola "bibino" viene utilizzata spesso dai tifosi della Sampdoria alludendo al grifone simbolo del Genoa.