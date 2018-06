L'Orchestra Sinfonica Statale di San Pietroburgo al Porto Antico

Venerdì 29 giugno alle ore 21,30 l'Orchestra Sinfonica Statale di San Pietroburgo "Klassika" approderà al Porto Antico con il concerto "Tchaikovsky e le sue opere".

L'appuntamento è in Piazza delle Feste. Ingresso libero.

Fondata all’inizio degli anni '90, l'Orchestra Sinfonica Statale di San Pietroburgo è divenuta in poco tempo una delle più note della città, riconosciuta sia dalla critica che dal pubblico.

Il fondatore e direttore artistico dell’Orchestra, l’artista benemerito della Russia Aleksandr Jakovlevič Kantorov, è noto al pubblico non solo per il suo talento di direttore d’orchestra, ma anche come eccellente narratore capace di trasformare ogni concerto in una grande festa che trasporta gli spettatori nel mondo magico della musica.