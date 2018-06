Il Parco Avventura di Pegli apre le sue porte per l'estate: ecco il nuovo orario estivo

Al via la stagione estiva: il Parco Avventura sarà aperto tutti i giorni, tranne il martedì, con orario 14.30-19.30. Nei weekend, apericena con la Negroneria e tanta buona musica, dalle 18,30 alle 02.

Tante le novità 2018 al Parco della Vetta di Pegli: bambini e adulti potranno cimentarsi in 40 passaggi tra gli alberi, divisi in 6 percorsi di difficoltà crescente. Percorsi immersi nella natura con la fantastica vista mare della Vetta di Pegli. Per i più coraggiosi una super teleferica di oltre 60 metri che attraversa tutto il prato regalando un “volo” davvero emozionante.

A disposizione di tutti un grandissimo prato attrezzato con 10 nuovi tavoli e panche, per fare i pic nic e giocare con i bambini. Grazie alle nuove attrezzature al Parco sarà possibile organizzare Compleanni Avventura e Feste con biglietti scontati per gruppi di bambini, ragazzi e comitive.

Da sabato 23 giugno inoltre, per tutti i weekend fantastici apericena e concerti nei prati, in collaborazione con la Negroneria Genovese.