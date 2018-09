Lezioni gratuite di danza, musica e canto in via Balbi

A.s.d. 5678 Studio - scuola storica di danza, ballo, fitness, musica, canto e teatro di Genova dal 1980 - organizza lezioni gratuite in via Balbi, in collaborazione con il CIV Il Borgo di Prè.

Dall'1 al 10 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 20:00 ci saranno lezioni gratuite di danza, pilates, tip tap, gioco musica, propedeutica alla danza classica, tango, danze orientali, hip hop, country, jazz dance fitness, dance hall, twerk, musica, canto sia nella sede in vico Tana che nelle storiche piazzette dalla farmacia Pescetto, in piazza dell'Annunziata, piazzetta Durazzo.

Tutti sono invitati a partecipare prenotando presso la sede di vico Tana 16r (una traversa di Via Balbi) oppure chiamando ai numeri 010/256560, 342/1635731.