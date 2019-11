Open Vicoli, tutti a Prè: la festa nel centro storico

Sabato 9 novembre, dalle 14.30 alle 18.30, una grande festa anima il Sestriere di Prè.

Un pomeriggio ricco di eventi e intrattenimento con giochi e laboratori a misura di bambino, visite artistico culturali alla scoperta della storia di Prè per i più grandi. Lungo tutta la via principale di Prè, in collaborazione con i negozianti, uno spazio dedicato all'esposizione dei i lavori dei bambini dei Centri di Aggregazione per l’Infanzia La Staffetta, Il Formicaio e il Centro Storico Ragazzi.

Ma non solo, saranno esposti i primi risultati del workshop itinerante di field recording Genoa Soundscape Project, curato da Rinaldo Marti in collaborazione con Electropark 2019. I field recording riproducono suoni ambientali catturati nelle vie e nelle piazze del centro storico, un’inedita mappa sonora della città. Le tracce audio saranno fruibili attraverso QR code, visibile sulle vetrine dei negozi.

OpenVicoli vuole mettere a sistema gli sforzi portati avanti dalle diverse realtà che operano e vivono nel territorio del centro storico di Genova, creando una rete stabile e sempre più ampia che unisca il mondo della cultura al mondo del sociale in un dialogo strutturato, per sperimentare i metodi del coinvolgimento e della partecipazione e avvicinare i cittadini alla cultura e al patrimonio diffuso dell’area.

Tutti a Prè è il primo dei tre eventi che saranno realizzati nelle aree di interesse di Open Vicoli, progetto vincitore del bando Open Community della Compagnia di San Paolo, dedicato alle reti di comunità e alla partecipazione culturale e il cui obiettivo è vivere i quartieri come luoghi aperti, capaci di integrare e che sanno lavorare in rete con tutto il territorio.

Tutti a Prè è curato da: Il Melograno Coop. Soc., Il Laboratorio Coop. Soc., Movimento Ragazzi, Caruggi a Colori, Forevergreen.fm, Solidarietà e Lavoro, Museo Di Palazzo Reale in collaborazione con il Museoteatro della Commenda, i negozianti, le associazioni attive sul territorio e gli Scout.