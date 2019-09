Open day della Filarmonica Pegliese Marco Chiusamonti

Giovedì 19 settembre dalle ore 15.30 alle ore 18.30 presso la Scuola Luigi Rizzo di Via Pallavicini 7 a Genova Pegli sarà possibile entrare in contatto con la realtà della Filarmonica Pegliese Marco Chiusamonti che presenterà i corsi di Strumento musicale.

Per tutti coloro che sceglieranno di partecipare all’Open day ci sarà la possibilità di provare diversi strumenti musicali dal flauto ottavino al corno al clarinetto al sassofono e molto altro.

A tutti gli iscritti verrà consegnato gratuitamente in comodato d’uso lo strumento scelto e la prima lezione sarà gratuita.

Si ricorda che i corsi sono aperti a tutte le fasce di età e che non è mai tardi per avvicinarsi alla musica.