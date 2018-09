Attività didattiche: l'open day al Museo Diocesano

Giovedì 4 ottobre, dalle ore 15:00 alle 17:30, il Museo Diocesano apre le porte per far conoscere tutte le proprie attività educative e didattiche per l’anno 2018/19.

Dalle ore 15, infatti, un nostro operatore sarà a disposizione per distribuire il materiale e per offrire consulenze su richiesta, mentre alle ore 16 il Conservatore del Museo, dott.ssa Paola Martini, accoglierà gli intervenuti per accompagnarli in un tour del Museo, volto a mostrare le opere coinvolte nei principali itinerari pensati per i bambini e i ragazzi, concludendo il percorso nella Sala Didattica.

Sarà così l’occasione per osservare le tavole medievali che i bambini più piccoli scopriranno per il nuovo percorso de “La bottega dei colori”, oppure le opere “in blu” che faranno parte dell’itinerario di chimica e arte concepito per i ragazzi delle superiori, solo per citarne alcuni.

Inoltre, si potrà ammirare il misterioso “Sacro Catino” nel Museo del Tesoro, che è tornato al suo antico splendore e all’originaria integrità grazie a un accurato restauro conclusosi pochi mesi fa.

Si potrà infine visionare lo spazio della Sala Didattica, nella quale si svolgono tutti i laboratori del Museo, abbellita ancora per pochi mesi dalle magnifiche sedie-pelouche di Elena Cavallo, i cosiddetti “Babacci”.

L’iniziativa è gratuita e rivolta agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, ai catechisti e ai referenti di ludoteche, centri aggregativi e oratori. È richiesta la prenotazione al n. 0102475127 o all’e-mail didattica@museodiocesanogenova.it