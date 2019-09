Open day didattica Museo Diocesano e Museo del Tesoro

Sei un insegnante, un educatore, un catechista?

Ti aspettiamo mercoledì 2 ottobre, dalle 15:30 alle 17:30, negli spazi del meraviglioso Chiostro del Museo Diocesano, per scoprire tutte le fantastiche attività che gli operatori didattici hanno progettato per le scuole e le parrocchie per l'anno scolastico 2019/20.

Nel pomeriggio sarà possibile richiedere consulenze sui percorsi (già visibili sul sito http://www.museodiocesanogenova.it/project/impariamo-divertendoci/) o personalizzazioni delle attività, oltre a seguire la visita guidata a cura della direttrice del Museo, Paola Martini, per scoprire i luoghi coinvolti nei percorsi didattici, sia nelle sale espositive del Museo Diocesano, sia nella Sala Didattica, sia negli spazi del Museo del Tesoro.

’ingresso è libero ma è necessaria la prenotazione al n. 010 2475127 o all’email didattica@museodiocesanogenova.it.