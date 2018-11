Teatro danza, laboratori di riciclo, lezioni di trucco, fitness e corsi di danza e canto, tra cui uno focalizzato sul rap. Domenica 11 novembre, dalle 14 alle 17, si va in scena l’Open Day dei corsi diurni del Caribe Club di Puntavagno (corso Italia 3), durante il quale i docenti spiegheranno nel dettaglio le diverse attività in calendario.

Quattordici corsi differenti, di diverse discipline ma in stretta sinergia: «l’ambizione è creare una rete tra le varie lezioni – spiega Giorgia Guido, docente e coordinatrice dei corsi diurni del Caribe Club – in modo da creare una squadra sempre più affiatata». Ogni corso non sarà solo fine a sé stesso, ma «in continuità con gli altri: per esempio – prosegue Guido – chi si distinguerà nel corso di trucco, avrà la possibilità di sviluppare il suo lavoro in quello di teatro, e così via». Il ventaglio di corsi, che saranno presentati nel dettaglio domenica 11 novembre in presenza dei docenti, è ampio e variegato: «oltre alle discipline più “tradizionali” – conclude Guido – ne approfondiremo alcune più ricercate, come il canto in fasce, il canto rap, la danza creativa per bambini e la Formazione Urbana Stile Okult, un nuovo stile che fonde teatro danza con mondi e stili di vita». La società sportiva dilettantistica Caribe Club «ha sempre un occhio di riguardo – aggiunge Rocco Mariani, direttore del Caribe Club – per tutte le espressioni artistiche, dalle discipline di danza a quelle del benessere».

I corsi si svolgeranno, dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 16.30. Gli orari dei singoli corsi saranno presentati durante l’Open Day. In base alle esigenze di chi è interessato a seguire un corso è possibile che gli orari vengano modificati.

Per ulteriori informazioni: 328 377 1540

Tutti i corsi del Caribe di giorno

Corso di Fitness: docente Roberta Frau

Corso di canto “Caribe Vocal”: lezioni individuali e collettive per coro diretto da Dino Stellini. Docente Dino Stellini

Corso di canto in fasce: laboratorio di vocalità con neonati. Docente Amore Marcalain

Corso di canto rap: docente da Daniele La Vittoria

Corso di benessere e discipline olistiche: riequilibrio energetico, studio dei fiori di Bach e degli oli essenziali. Docenti Mariangela Barcaro e Marcella Ghelfi

Corso di danza classica: docente Fulvia Fontanini

Corso di danza hip hop: Docente Silvia Uras

Corso di formazione urbana stile Okult: un nuovo stile che fonde mondi, passioni, stili di vita e teatro danza. È un progetto che unisce classico e moderno. Docente Max Savatteri

Laboratori artistici con tecniche di riciclo con spazio alla fantasia: docente Cinzia Riccobene

Corso di trucco: docente Daniela Papini

Contro di danza tribal e fusion: docenti Rosalba Piazza e Fulvia Degola

Corso di danza orientale: tra cui un’ora dedicata allo studio della danza tra figlie e mamma per creare legame armonico e solido. Docente Giorgia Guido, in arte Mahaila

Corso di bellyfitness e bellydance line: disciplina nuova che fonde balli di gruppo con movimenti di danza orientale. Docente Giorgia Guido, in arte Mahaila

Corso di danza creativa per bambini da 3 a 5 anni: docente Giorgia Guido.

Corso di danza propedeutica con avviamento al classico e al moderno: per bambini dai 6 ai 10 anni: docente Giorgia Guido, in arte Mahaila.

Gallery