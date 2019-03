Il vizio di vivere: omaggio a Rosanna Benzi

Lunedì 11 marzo alle ore 17.30, presso la biblioteca De Amicis (Magazzini del Cotone) i volontari di Nuova Acropoli, messi da parte le divise, presentano un’"intervista impossibile" indossando i panni della straordinaria Rosanna Benzi. Un personaggio ricordato con amore da tutti i genovesi, una donna coraggiosa, intelligente, esempio di forza e determinazione.

Mai, come in questi periodi di estrema fragilità, il suo esempio può aiutarci a capire che non ci sono scuse per non vivere la propria realtà, che al “mugugnare e sopravvivere alla vita” è meglio agire.

Per informazioni: genova@nuovaacropoli.it - tel. 3775534351.

Ingresso gratuito.

