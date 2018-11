Il Suq di Genova ricorda Miriam Makeba

Domenica 18 novembre, alle ore 20.30, a Palazzo Ducale (Sala Munizioniere), in occasione dei 10 anni dalla morte di Miriam Makeba, a Castel Volturno - il 9 novembre 2008, durante il concerto in cui offriva la sua testimonianza contro il potere dei clan della mafia, in appoggio a Roberto Saviano - la Compagnia del Suq riporta in scena lo spettacolo Mama Africa di Valerio Corzani e Carla Peirolero. Ispirato al libro La storia di Miriam Makeba di Nomsa Mwamuka (Ed. Gorée).

L’evento, realizzato in collaborazione con Fondazione Palazzo Ducale, rientra tra le iniziative collaterali alla mostra Da Monet a Bacon, con opere provenienti dalla Johannesburg Art Gallery, in occasione del centenario della nascita di Nelson Mandela. La mostra si inaugura il 16 novembre.

Miriam Makeba, artista simbolo della lotta contro il razzismo, rivive in scena grazie a una narrazione intrecciata a musiche e canzoni, tra le quali le celebri Soweto Blues o Pata Pata. Gli eventi salienti della sua vita, il legame con la madre, il lungo esilio per il suo impegno contro l’apartheid (potrà tornare in Sudafrica solo a 62 anni e con un visto turistico) ma anche aneddoti divertenti dei suoi incontri con tanti personaggi che hanno fatto la storia: dal Presidente Kennedy a Marilyn Monroe, da Ella Fitzgerald a Harry Belafonte. La sua è una “favola” moderna, e così viene raccontata da Carla Peirolero a una piccola bambina africana, Pamela Lemba Mayzola. Un ruolo fondamentale è certo affidato alla musica, in primo piano o in sottofondo, con le voci di Laura Parodi ed Esmeralda Sciascia, e con al piano Fabio Vernizzi e alle percussioni Marco Fossati. La regia è di Enrico Campanati e Carla Peirolero.

Lo spettacolo sarà a ingresso libero, ad esaurimento posti disponibili, e vuole lanciare un forte messaggio contro il razzismo, in un momento in cui si assiste ad una crescita di sentimenti e gesti di intolleranza.

Sostiene l’evento EMAC – Tecnologia vitale.

Considerato un “gioiello” di teatro musicale, Mama Africa della Compagnia del Suq è il primo di una serie di appuntamenti teatrali che traguardano il 21esimo SUQ Festival, in programma dal 15 al 24 giugno 2019 al Porto Antico di Genova. Dopo lo straordinario successo della scorsa edizione il Festival “best practice” d’Europa per il dialogo tra culture e sostenuto dal MiBAC, si prepara a superare la boa dei 20 anni con un programma di teatro, musica, incontri e performance dedicati al tema Donne ISOLE, frontiere.

Tra gli appuntamenti, da segnalare lo spettacolo La mia casa è dove sono, a gennaio 2019, nella Stagione del Teatro Nazionale di Genova, dal 30 gennaio al 3 febbraio 2019.