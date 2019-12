Oltre il Ponte: Natale in musica. L'itinerario di Sampierdarena e San Teodoro

Dal 19 al 23 dicembre, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, un percorso lungo le vie di Genova Sampierdarena e Certosa per incontrare i personaggi del villaggio di Babbo Natale ed ascoltare artisti di strada, colori, luci, laboratori e magiche atmosfere per vivere la magia del Natale.

L'obiettivo del progetto “Oltre il Ponte” è la realizzazione di un evento natalizio per il recupero dei legami tra i due quartieri coinvolti (Sampierdarena e Certosa) che il crollo del Ponte Morandi ha limitato e reso difficoltosi. Un evento strategico per rigenerare il territorio e innescare una riqualificazione delle aree interessate che coinvolge anche il quartiere di San Teodoro con un progetto affine dal titolo "Natale in musica" che si terrà parallelamente.

Il percorso che partirà da Sampierdarena e arriverà fino a Certosa comprenderà Via Cantore, Piazza Montano, Via Rolando, Piazza Masnata, Via Campasso e Via Cappello.

5 giorni per avvicinarsi al Natale e per vivere le festività con tante proposte tra cui scegliere: per chi vuole fare una passeggiata, per chi vuole ritrovarsi in un momento di festa, per chi va alla ricerca di una situazione diversa nella quale apprezzare il proprio quartiere.

La Musica degli artisti di strada riempiranno le vie dei due quartieri e incanteranno grandi e piccini.

L’itinerario verrà inaugurato giovedì 19 dicembre alle ore 17.00 con il taglio del nastro in prossimità della prima padana, collocata dalla Pasticceria Quaglia di via Cantore e la partenza della sfilata musicale della Filarmonica Pegliese che farà tutto il percorso fino ad arrivare all’ultima pagina, quella di Via Cappello.

Il progetto è finanziato dalla Compagnia di San Paolo con il patrocinio del Genova - Municipio II Centro Ovest

Programma musicale

Palco di Via Cantore (civ. 29)

ore 17- 19

-19 dicembre:Stephanie Niceforo (cantautrice)

-20 dicembre: Edwin Bischeri (one man band)

-21 dicembre: Giovanni Faraci (crooner/ canzoni natalizie)

-22 dicembre: Tatiana Zakharova (voce lirica e canto dolce)

-23 dicembre: Deramaenrama (band jazz latino/cumbia,bossanova)



Palco di Via Cantore 2 (civ. 38)

ore 17-19

-19 dicembre: Andy Baster (chitarra classica, Rock anni '70/'80/'90)

-20 dicembre: Fabio Speranza (One man band)

-21 dicembre: Alessandro Scotto d'Aniello (chitarra classica)

-22 dicembre: Gioele Mazza (chitarra e voce, bossanova, jazz)

-23 dicembre: Hermes Hario Rendinà (trombettista, jazz/classica)



Palco di Piazza Montano

ore 17-19

-19 dicembre: Simone Meneghelli Misentotale (Cantautore)

-20 dicembre: Giorgio Pasquale (chitarra elettrica blues/rock)

-21 dicembre: Francesco Rota (cantante folk, rock)

-22 dicembre: Andrea Grimaldi (cantante, repertorio anni '70-'80)

-23 dicembre: Elio Ghelli (cornamusa scozzese)

Il Villaggio di Natale

Il Villaggio di Natale propone ai visitatori un allestimento con 6 casette speciali: in Via Rolando, le animazioni del Pupazzo di Neve e le sue pazze palline di Natale da decorare, in via Rolando, all’altezza di Via Rota, la casetta di Rudolph, la renna più giovane di Babbo Natale, che con il suo insolito e caratteristico naso rosso regalerà palloncini ai bambini e li truccherà, in Via Rolando, all’altezza di Via Storace, l'Albero di Natale parlante che racconterà le fiabe a tutti i bimbi del mondo. In Piazza Masnata i laboratori di cucina, con i biscottini di natale fatti da una simpaticissima nonnina, nel Campetto del Campasso vi aspetterà il benvenuto di Babbo Natale al quale si potranno lasciare le letterine tutti i giorni dalle ore 17,00 alle ore 19,00. In Via Cappello il bellissimo laboratorio degli elfi che costruiranno con le proprie mani i regali di natale per tutti i bambini.

Contemporaneamente, nel quartiere di San Teodoro si terrà Natale in Musica, organizzato con il patrocinio e la partecipazione finanziaria del Genova - Municipio II Centro Ovest. Le tappe saranno Via B.Buozzi, Via Bologna e Largo S.Francesco Da Paola.

Musica, cantautori, attori e mimi.

PROGRAMMA MUSICA

Palco di Via Bologna

ore 17-19

- 19 dicembre: Fabio Bonelli (mimo)

- 20 dicembre: Il Teatrino di Bisanzio con Anna Giarrocco e Andrea Benfante (animazione teatrale)

- 21 dicembre: Carlo Denei (improvvisazione comica e musicale)

- 22 dicembre: Il Teatrino di Bisanzio con Anna Giarrocco e Andrea Benfante



Palco di San Frascesco da Paola

ore 17-19

- 19 dicembre: Il Teatrino di Bisanzio con Anna Giarrocco e Andrea Benfante

- 20 dicembre: Fabio Bonelli (mimo)

-21 dicembre: Fabio Giancarlo Mori (musica dal vivo)

-22 dicembre: Wolly (intrattenimento musicale)

-23 dicembre: Fabio Bonelli (mimo)



Palco di Via Bruno Buozzi

ore 17-19

-19 dicembre: Alessandro Larosa (musica dal vivo)

-20 dicembre: Fabio Giancarlo Mori (musica dal vivo)

-21 dicembre: Fabio Bonelli (mimo)

-22 dicembre: Fabio Giancarlo Mori (musica dal vivo)

-23 dicembre: Carlo Denei (improvvisazione comica e musica

