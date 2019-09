Oktoberfest Genova 2019, atmosfere bavaresi in piazza della Vittoria

Da giovedì 5 a domenica 22 settembre 2019 torna in piazza della Vittoria l’Oktoberfest di Genova, l’unica manifestazione ufficialmente riconosciuta dalle autorità tedesche fuori dai confini della Germania, organizzata dalla Birreria Hofbräuhaus di Genova, in collaborazione con il Civ di piazza della Vittoria e Ascom.

Quella di quest’anno sarà l’undicesima edizione della manifestazione che ogni anno porta nel capoluogo ligure un angolo di Baviera, grazie alle specialità gastronomiche bavaresi e all’ inconfondibile atmosfera di divertimento e convivialità che si respira sotto il tendone di piazza della Vittoria. Per festeggiare questo importante traguardo, Oktoberfest Genova 2019 sarà sempre più all’insegna dello spettacolo e dell’intrattenimento in ogni sua forma, grazie al debutto della rassegna OktoberFlash, novità dell’undicesima edizione. Curata dall’autore teatrale e comico Matteo Monforte, la rassegna avrà come protagonisti comici e artisti del panorama locale e nazionale, che sorprenderanno il pubblico con sketch improvvisi e spettacolari flash mob inaspettati. OktoberFlash prevede sette appuntamenti con flash mob a sorpresa, che si svolgeranno sotto il tendone principale: tra i protagonisti gli artisti circensi dell’Associazione Culturale Sarabanda (venerdì 6 settembre e mercoledì 18 settembre), artisti di calcio freestyle di Asd Live Freestyle (martedì 10 settembre), ballerini di tip-tap dell’Officina dell’Arte Tap Dance (venerdì 13 settembre), guerrieri con spade laser di LudoSport Italia (martedì 17 settembre) e, per finire, i grandi comici dei Bruciabaracche (giovedì 19 settembre).

La serata di sabato 14 settembre sarà dedicata al “ Prosit da Guinness”: è stata ufficialmente registrata presso gli uffici del Guinness World Records di Londra questa data per il tentativo di riuscire a far entrare la città di Genova nell’albo dei Guinness dei Primati. Tutto il pubblico, sollecitato dall’orchestra bavarese, alzerà i boccali al cielo al canto di “Ein prosit” per il brindisi più memorabile della storia dell’Oktoberfest, che per durata e numero di partecipanti proverà a diventare record.

Altra novità della nuova edizione di Oktoberfest Genova è la collaborazione con i Civ Genovino e San Lorenzo, i cui locali per tutta la durata dell’evento aderiranno al concorso “Cocktail Birraio Contest” e proporranno cocktail a tema birra. Venerdì 13 settembre alle 16 si terrà la “ Oktoberfest Cocktail Parade ”: la banda bavarese dell’Oktoberfest sfilerà da piazza della Vittoria fino al centro storico, dove assaggerà i cocktail birrai dei diversi locali e valuterà il migliore, che verrà annunciato e premiato sul palco durante la serata di domenica 15 settembre. Questo sodalizio rispecchia la volontà sempre più accesa dell’Oktoberfest genovese di aprirsi alla città, come conferma la collaborazione con il tessuto commerciale cittadino, che quest’anno coinvolge oltre 130 negozi, impegnati nel tradizionale “ Concorso delle vetrine” a tema Oktoberfest.

Spettacolo, comicità, danza e show di ogni genere, ma anche musica e iniziative per adulti, bambini e per gli amici a quattro zampe. Come da tradizionale, giovedì 5 settembre alle 19 ci sarà l’ inaugurazione ufficiale con l'attesissimo “o’zapft is”, il rito di apertura del primo fusto di birra alla presenza delle autorità cittadine e bavaresi. Tornano, consolidate e arricchite più che mai, le rassegne che da anni intrattengono il pubblico dentro e fuori il tendone di Piazza della Vittoria. Ricchi di iniziative dedicate ai più piccoli sono i Weekend delle famiglie, ovvero gli eventi del sabato e della domenica all’insegna dello sport, della didattica e del divertimento per i giovani genovesi, grazie alla collaborazione con tante realtà e associazioni del territorio. Quest’anno sarà presente anche un baby point gestito da Unitalsi Genova con truccabimbi, giochi, palloncini, birilli, pennarelli, e molto altro.

Tutta la parte relativa agli spettacoli e concerti dell’area esterna – il Factory – sarà curata dal Civ di Piazza della Vittoria, che si occuperà delle rassegne musicali, delle playlist che accompagneranno l’orario aperitivo, delle attività didattiche, dei laboratori, delle selezioni musicali e molto altro. Punta di diamante del Factory saranno proprio i concerti di OktoberBand, la rassegna di musica live curata dallo staff di Disco Club Genova che avrà luogo ogni weekend sul palco esterno e ospiterà il meglio del blues e rock ‘n’ roll locale e non solo: ogni giovedì, venerdì e sabato, dalle 21.30 alle 23, il palco si accenderà con i concerti di Coldshivers, Slowband, Modern Soup Workshop, Borgo Serini & Pocket Blues, The Goldy Flame, Snake Oil Ltd, Fingerlips e Ghost Notes. In orario aperitivo, ogni giorno dalle 18 alle 20, nel tendone esterno risuoneranno le canzoni di Rocktoberfest, una playlist che proporrà brani lounge, blues, classic rock, soul e disco, creata appositamente da Dario Gaggero di Disco Club e scaricabile da Spotify/Oktoberfest Genova. Uno spazio a parte sarà dedicato agli amici a quattro zampe, sempre i benvenuti all’interno di Oktoberfest, con laboratori di agility, riporto e pet therapy, grazie all’iniziativa Dogtoberfest e alla collaborazione con Skadog Liguria. Tornano anche le attività legate alla solidarietà, tematica da sempre cara all’Oktoberfest genovese: in collaborazione con il Rotary Club Genova Centro Storico sarà riproposta l’iniziativa “I Fondi del Caffè” dove il ricavato dello stand del caffè sarà interamente donato in beneficienza all’Associazione Gigi Ghirotti.

L’undicesima edizione di Oktoberfest Genova inoltre, sarà sempre più all’insegna del riciclo e del rispetto per l’ambiente; infatti, verranno utilizzati bicchieri in polipropilene riciclabili e, tramite un accordo con Amiu, la raccolta differenziata sarà effettuata in modo sempre più accurato. I menù cartacei saranno stampati dalla Tipografia Ecologica KC, realizzati su carta certificata FSC, utilizzando energia rinnovabile, con inchiostri a base vegetale, con processo di stampa certificato Eco-print e piegati all’interno del Carcere di Genova Pontedecimo.

Anche quest’anno, sono confermate le convenzioni con Trenitalia, che offre uno sconto del 15% sulla prima consumazione per chi, provenendo da fuori città, mostrerà alla cassa un biglietto del treno vidimato, e con la Cooperativa Taxi 5966 di Genova : a fronte di una campagna per il rientro consapevole, tutti i visitatori della manifestazione usufruiranno del 10% di sconto su tutte le corse in taxi chiamando direttamente in centrale allo 0105966.

L’orario di apertura del tendone gastronomico sarà dalle 18 alle 2 dal lunedì al venerdì, mentre il sabato e la domenica sarà possibile anche pranzare con l’ apertura anticipata alle 12 (fino alle 2). Come di consueto, due saranno le strutture coperte : il grande tendone, dove sarà possibile gustare il meglio della tradizione bavarese accompagnato da boccali di birra HB e musica tradizionale bavarese, e il tendone esterno, dove avranno luogo i numerosi eventi della manifestazione, con appuntamenti per tutte le età. Nel grande tendone, inoltre, 7 giorni su 7 sarà aperto un Kindergarten, un’area riservata ad attività per bambini con animazioni e giochi curati dall’Unitalsi Genova. All’ombra del maestoso Arco di Trionfo è invece confermato l’allestimento del tradizionale Mercatino Bavarese, di numerosi tavoli all’aperto come nei Biergarten bavaresi e di diversi chioschi con la proposta di panini fumanti con wurstel alla brace e della Birra HB Oktoberfest.

La birra e il cibo bavarese resteranno i grandi protagonisti, soprattutto nel tendone principale, interamente dedicato al cibo e alle bevande, dove sarà possibile assaggiare i piatti tipici, dagli antipasti ai dolci, grazie al miglior catering di cucina bavarese. Tra le specialità proposte: tagliere misto di salumi, gnocchetti bianchi speck e rucola, il bratwurst con patate fritte, l’immancabile stinco di maiale, il pollo arrosto, le costine, il prosciutto bavarese, i crauti e, dulcis in fundo, la sachertorte e lo strudel. Non mancherà certo il Brezel, il tipico pane intrecciato bavarese. La birra proposta durante la festa sarà, come ormai consuetudine, l’ Hofbräu, rigorosamente brassata dalla mitica Birreria monacense Hofbräu di proprietà dello Stato di Baviera, disponibile anche nella versione analcolica e per celiaci. Oktoberfest Genova, si caratterizzerà come nelle passate edizioni per l’attenta e scrupolosa politica sul Bere Responsabile, aderendo alla campagna delle Birrerie Tedesche per il Consumo Responsabile. All’interno del tendone principale verrà allestita come ogni anno un’Area VIP, dove, in collaborazione con alcuni ristoratori d’eccellenza del territorio, verrà proposta una entrée finger food.