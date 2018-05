Officina Ripercussioni Luzzati: laboratorio musicale per grandi e piccini

Quelli dell'Officina Ri-percussioni_Luzzati sono eventi a cadenza mensile e tema sempre diverso, che nascono dalla collaborazione di associazioni che operano nel sociale (Giardini Luzzati, il Ce.sto e Ri-Percussioni Sociali) e decidono di mettere assieme la loro esperienza in ambito culturale e musicale per farvi divertire ascoltando buona musica e dar la possibilità a tutti di far conoscere la propria arte.

Nessun musicista percepisce compenso e i fondi raccolti vengono reinvestiti in progetti socio-musicali comuni.

Le attività partono alle 16.30 con un divertente laboratorio musicale per grandi e piccini condotto da Marco Fossati: tamburi alla mano e si suona tutti insieme.