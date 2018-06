"Occhi su Saturno": osservazione del pianeta

L’Osservatorio Astronomico di Genova (Sestri Ponente) apre in occasione dell’ evento nazionale “Occhi su Saturno”.

L’evento nasce da un iniziativa dell’ Associazione Stellaria, con il patrocinio dell’ Unione Astrofili Italiani UAI.

L’appuntamento è fissato alle ore 21:00 all’incrocio tra Via Merano/Via S. Alberto (Sestri Ponente).

Per poter agevolare chi non sa come raggiungere la struttura alle ore 21:15 presso l’osservatorio in Salita Superiore al Gazzo.

L’ingresso è gratuito e potrebbero verificarsi code in occasione dell’evento, ma saranno allestite postazioni mobili per consentire a tutti quanti la possibilità di poter Osservare principalmente Saturno, Giove e Luna.