Gli Oblivion portano l'esilarante musical "La Bibbia riveduta e scorretta" al Politeama

Gli Oblivion - i cinque cant-attori famosi per le parodie musicali e non solo (tra cui una versione dei Promessi Sposi in 10 minuti, record di visualizzazioni su Youtube) - approdano al Politeama con un nuovo spettacolo, il loro primo musical originale, che andrà in scena il 15 e 16 febbraio.

La trama

Germania 1455, Johann Gutenberg introduce la stampa a caratteri mobili creando l’editoria e inaugurando di fatto l’Età Moderna. Conscio della portata rivoluzionaria di questa scoperta, Gutenberg sta per scegliere il primo titolo da stampare. Al culmine della sua ansia da prestazione bussa alla porta della prima stamperia della storia un Signore. Anzi, il Signore…

Per la prima volta gli Oblivion si mettono alla prova con un vero e proprio musical comico. Un nuovo irresistibile show “Oblivionescamente” dissacrante che lascerà il pubblico senza fiato. Una Bibbia riveduta e scorretta. “L’eterna lotta tra Potere Divino e Quarto Potere sta per prendere forma. Perché puoi essere anche Dio sceso in terra, ma se non hai un buon ufficio stampa non sei nessuno”.