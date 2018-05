Nuove frontiere della cyber security

Il diffuso utilizzo di dispositivi e sistemi intelligenti connessi in rete presenta però delle vulnerabilità che richiedono l’adozione di adeguate contromisure per far fronte agli attacchi informatici che si ripetono con preoccupante frequenza.

Per garantire la sicurezza dei sistemi si adottano contromisure sempre più sofisticate agendo dalla fase di progettazione fino all’implementazione e alla manutenzione del prodotto in esercizio.

Il seminario si propone di fare il punto della situazione grazie al contributo del mondo accademico e del mondo dell’industria, guardando alle future prospettive.

Al link https://www.aeit.it/aeit/eventi/aeit_20180515ge_741.pdf il programma completo.