La nuova stagione di incontri nel sexy salotto di Melanie Brun

Partita con un tutto esaurito, martedì 4 febbraio, la nuova stagione di incontri nel Salotto di Melanie e il sold out è previsto anche per i prossimi due appuntamenti.

Sono infatti sempre di più le persone che frequentano la sexy boutique e partecipano alle sue iniziative, grazie all’arditezza dei temi trattati e alle relatrici sempre al di sopra delle righe, ma soprattutto grazie all’approccio unico e concreto che caratterizza le conferenze da Melanie Brun e che le differenzia da altre, all’apparenza simili.

Da Melanie Brun, ormai si sa, si va oltre il comune parlare di sesso, di corpo, di cervello, da Melanie Brun si parla in modo tecnico, chiaro e formativo di vagina, di orgasmo, di clitoride, di ano, come è giusto che faccia un vero sessuologo, ma come spesso, almeno su Genova, non si osa azzardare.

Gli incontri da Melanie Brun possono fare parte di un percorso terapeutico, i sex toys consigliati dalla dottoressa Chiara Nardini, la sessuologa che collabora ormai da due anni con Melanie Brun, sono parte integrante di un processo sessuologico, di crescita e consapevolezza reale del proprio corpo a partire da dentro.

E tutto questo piace alle genovesi che riconoscono il valore aggiunto di queste frequentazioni e si ritrovano in una programmazione sempre varia ed essenziale, da quest’anno aperta a uomini e donne insieme, per un maggiore confronto e una maggiore condivisione.

Anche quest’anno, oltre alla già citata Chiara Nardini, si troverà, tra le relatrici, la drag Queen Penelope Please che tratterrà gli argomenti che da anni divertono e interessano le donne genovesi (fellatio, seduzione, kamasutra), la mistress Mis Kristine per gli appassionati del BDSM (bondage & disciplina; Dominazione & Sottomissione; Sadismo & Masochismo), per chi ne è attratto, ma non sa da dove cominciare o per chi è semplicemente curioso, e Grazia Papini con una conferenza interattiva sul Tantra della Liberazione.

Gli incontri si tengono il martedì nel Salotto di Melanie dalle 19.00 alle 20.30 con aperitivo in apertura. Per informazioni e iscrizioni 0108986363 o melanie@melaniebrun.com

I prossimi incontri

18 febbraio: Alla ricerca del piacere - Seconda parte

Le vie del piacere sono quasi infinite; se si parla di stimolazione maschile e femminile gli argomenti sono molti, questo il motivo di due incontri dedicati alla ricerca del piacere, dove affronteremo i 5 orgasmi femminili, l’orgasmo maschile, i sex toys adatti ad ogni orgasmo e parteciperemo ad un interessante confronto tra i sessi. A cura della sessuologa Chiara Nardini (Edusex). Per uomini e donne.

25 febbraio: Fallo felice: Trucchi, tecniche e pratica per una fellatio perfetta

La drag queen Penelope Please torna in cattedra, tra provocazioni e risate per svelarci nuovi trucchi e movimenti per fare letteralmente impazzire il nostro partner. Venire munite di banane o simili. A cura della drag queen Penelope Please. Per sole donne.

3 marzo: Miti da sfatare

“Le dimensioni contano”. “Se non si lubrifica non gli piaccio”. “Se l’orgasmo non è simultaneo non c’è intesa” … Miti, leggende o verità? Ne parliamo insieme per sfatare le più comuni credenze che non fanno bene all’Amore. A cura della sessuologa Chiara Nardini (Edusex).Per uomini e donne.

10 marzo: Il Salotto della Seduzione – la sfilata sui tacchi

Dal corso di seduzione al Salotto della seduzione… Il corso che da anni intrattiene e diverte le donne genovesi proposto in una nuova formula e diviso in due lezioni. Si parte con l’immancabile sfilata sui tacchi, davanti allo specchio e la possibilità di imparare ben 5 camminate diverse, con l’obiettivo di raggiungere una maggiore consapevolezza del proprio corpo e delle proprie potenzialità seduttive.

A cura della drag queen Penelope Please. Per sole donne.

17 marzo: “Non ho l’età per amarti….” Come cambia la sessualità negli anni

Con il passare degli anni il corpo non risponde più come faceva un tempo, sopra i 50 per entrambi i sessi iniziano a presentarsi alcuni cambiamenti, che sono naturali, ma vanno presi con il giusto spirito. In questo incontro capiremo come cambiare la prospettiva, seguendo il proprio corpo che cambia e analizzeremo spunti e consigli per rivitalizzare e ripensare la sessualità nella Silver Age.

A cura della sessuologa Chiara Nardini (Edusex). Per uomini e donne

24 marzo: Tantra della liberazione - Conferenza interattiva

Ritrovare la propria Energia Vitale tramite consapevolezza corporea e decodifica dei programmi mentali. Cosa è il Tantra originario? Come e in quale intento nasce e si sviluppa? Quali le alterazioni nei secoli? Durante l’incontro musica, diadi, gioco, esercizi di respirazione e centratura: brevi assaggi delle tecniche utilizzate per una profonda trasformazione di noi stessi e di chi ama questa visione. Verrà presentato ANIME LIBERE, il Manuale della liberazione del Sé.

A cura di Grazia Papini counselor e maestra di Tantra e lo staff di Vola Libero.

31 marzo: Fantasie erotiche: desideri nascosti o semplici pensieri eccitanti?

E’ normale avere fantasie sessuali anche se sembrano “strane”? Quanto conviene condividerle con il partner? Possono essere pericolose? In questo incontro scopriremo cosa sono, che ruolo hanno nel mantenere ed energizzare le relazioni di coppia e come possono essere usate perché siano funzionali al nostro benessere sessuale. Anche in questo incontro sarà utile e dilettevole il confronto tra i sessi.

A cura della sessuologa Chiara Nardini (Edusex). Per uomini e donne

7 aprile: Il Salotto della Seduzione - Trucco e parrucco

Un incontro per imparare a prendere consapevolezza della propria immagine rivolta all'esterno, un appuntamento con lo specchio, in cui, sotto l’esperto occhio dell’insegnante Penelope Please, si studia la propria espressione, il trucco più adatto, lo scatto più accattivante e si gioca a trasformarsi con l’aiuto di parrucche. A cura della drag queen Penelope Please. Per sole donne.

14 aprile: L’arte della manutenzione della coppia

Questo è un incontro per coppie “rodate” e stabili… stare insieme a lungo richiede impegno…richiede la necessità di affinare la capacità di fare un’attenta manutenzione alla coppia, perché possa rinnovarsi e rinascere con nuovi stimoli che riaccendano l’eros, vittima spesso della quotidianità e dell’abitudine.

A cura della sessuologa Chiara Nardini(Edusex). Per uomini e donne

21 aprile: Slave to love: Incontro ravvicinato con il mondo del BDSM (bondage, dominazione, sadomaso)

La mistress MisKristine ci parlerà di segreti, pratiche, strumenti e curiosità dei dominatori e dei sottomessi. Presenti tra il pubblico masters e slaves che porteranno le loro esperienze. Incontro molto interessante per chi vuole avvicinarsi a queste pratiche o per chi è solo curioso. Per uomini e donne.

28 aprile Il controverso Lato B

Ambito dagli uomini, “temuto” dalle donne, il sesso anale resta un argomento controverso e dibattuto. Da un lato il tabù, i blocchi psicologici, il dolore, dall’altro l’indubbio piacere, come fare a conciliare le due cose? Vedremo insieme come può essere possibile, ma non ci limiteremo al lato B femminile, parleremo anche del Punto P maschile e di come può essere stimolato, se lo si vuole.

A cura della sessuologa Chiara Nardini (Edusex). Per uomini e donne